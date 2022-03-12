Правительство подготовило новый пакет мер для поддержки фармотрасли

Правительство подготовило новый пакет мер для поддержки фармацевтической отрасли. Он касается перечня товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России, регулирования допуска иностранных лекарств на российский рынок, а также расширения возможностей инвесторов в рамках СПИК 1.0.

Правительство определило перечень товаров и оборудования, до конца 2022 года запрещенных к вывозу из России. Решение принято в рамках исполнения указа президента №100 от 08.03.2022. В перечне ранее ввезенное в страну медицинское, технологическое, телекоммуникационное оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Всего более 200 наименований товаров. Документ с полным перечнем товаров в ближайшее время будет опубликован, сообщили в правительстве.

«Вывоз этих товаров временно ограничен во все зарубежные страны, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Абхазии и Южной Осетии. В отношении последних будет действовать разрешительный порядок вывоза, утвержденный отдельным постановлением правительства. Оно подразумевает, что разрешения на вывоз товаров в страны ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию будут выдаваться Минсельхозом, Минтрансом, Минпромторгом, Минцифры и Минприроды», пояснили в правительстве.

Также правительство внесло в Госдуму законопроект о регулировании допуска иностранных лекарств на российский рынок. В случае дефицита медикаментов кабмин получит полномочия принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств. Речь идет о том, что вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до конца года продаваться в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке, а не в российской. Это позволит упростить и ускорить ввод медикаментов на отечественный рынок, а также минимизировать риски влияния на лекарственное обеспечение санкций, считают в правительстве.

Кроме того, правительство внесло в Госдуму законопроект о расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0). Изменения в федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» предусматривают возобновление механизма СПИК 1.0, а также возможность пересмотра условий действующих контрактов, включая продление их срока с 10 до 12 лет. Продлить сроки таких контрактов инвесторы смогут в том случае, если ограничительные меры со стороны зарубежных партнеров повлияли на реализацию инвестпроектов.

Механизм специального инвестиционного контракта позволяет привлечь крупные частные капиталовложения в проекты по созданию новых промышленных производств. Государство гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов.

Ранее 4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. К нововведениям относятся возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

Фото: government.ru

Артем Косенок

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