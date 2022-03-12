Аптеки «Калина-Фарм» официально перешли в собственность сети «36,6»

Дочерние компании ПАО «Аптечная сеть 36,6» стали совладельцами семи юридических лиц, которые управляют аптеками «Калина-Фарм» в Новгородской, Тверской, Псковской и Московской областях, а также в Республике Карелия. По данным AlphaRM, речь идет о 39 аптечных точках.

ООО «А.В.Е» и ООО «А.В.Е-1», входящие в группу ПАО «Аптечная сеть 36,6», стали совладельцами семи юридических лиц, управляющих сетью «Калина-Фарм». Согласно СПАРК, «дочки» «36,6» владеют по 50% в следующих ООО: «Калина Фарм Тверь», «КФ Псков», «Калина Фарм», «Калина Фарм МО», «Калина Фарм ВН», «КФ Аптека» и «КФ Карелия». Запись о смене владельцев появилась 9 марта 2022 года.

Прежний владелец «Калина-Фарм» – ООО «Профторг», собственником которого является Игорь Михайлов. Как писал «ФВ», Михайлов приобрел сеть «Калина-Фарма» в 2019 году у нескольких физических лиц: Эдуарда и Карена Чобанян, Дениса Павлова, Артема Варданяна, Ирины Мелконовой. Тогда источники «ФВ» сообщили, что Михайлов действует в интересах «36,6».

Сейчас Игорь Михайлов является генеральным директором в вышеперечисленных компаниях. А один из бывших совладельцев – Эдуард Чобанян входит в совет директоров ПАО «Аптечная сеть 36,6».

«Калина-Фарма» состоит из 39 аптек. Они расположены в Новгородской, Тверской, Псковской и Московской областях, а также в Республике Карелия.

Елена Калиновская

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