Компания Алексея Репика стала совладельцем ООО «Сбер Еаптека»

Международная компания ООО (МКООО) «Амсел» стала владельцем доли в 45% в ООО «Еаптека». «Амсел» зарегистрирована 4 марта 2022 года в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининграде, резиденты которого получают ряд преференций, в том числе налоговые льготы.

МКООО «Амсел» с 9 марта 2022 года стала владеть 45% в ООО «Еаптека». Ранее доля принадлежала кипрской Amsele Limited. Согласно СПАРК, МКООО «Амсел» зарегистрирована 4 марта в Калининграде. Ее владелец – собственник компании «Р-Фарм» Алексей Репик.

«Амсел» стала резидентом специального административного района на острове Октябрьский в Калининграде. Согласно информации официального сайта района, для резидентов действуют особые условия ведения хозяйственной деятельности, в том числе налоговые льготы.

Как сообщал «ФВ», в октябре 2020 года была закрыта сделка по выкупу 90% ООО «Еаптека». По 45% получили дочерняя компания Сбербанка – ООО «Цифровые активы» – и Amsele Limited. Еще 10% осталось у Anestozo Limited, бенефициаром которой является Антон Буздалин.

В начале 2021 года свои активы в российский офшор перевели Виктор Харитонин и Егор Кульков. Тогда у «Фармстандарта» и «Отисифармы» сменился совладелец. Если раньше это была кипрская компания Augment Investments Limited, то теперь это МКООО «Огмент Инвестмент Лимитед», зарегистрированная в Калининграде. Как сообщал «ФВ», бенефициарными владельцами компании «Огмент Инвестмент» являются Виктор Харитонин и Егор Кульков.

Елена Калиновская

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