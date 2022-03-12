Центр лекобеспечения объявил семь аукционов на закупку лекарств для «Круга добра»

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил семь аукционов на закупку для подопечных фонда «Круга добра» селуметиниба, иммуноглобулина и рисдиплама.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед. руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Селуметиниб, капсулы, 10 мг
|17 880,00
|6 699,00
|119 778 120,00
|14.03.2022
|2
|Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10%
|6 600,00
|384,90
|2 540 340,00
|14.03.2022
|3
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|1 434,00
|333 082,85
|477 640 806,90
|25.03.2022
|4
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|1 052,00
|333 082,85
|350 403 158,20
|25.03.2022
|5
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2
|894,00
|333 082,85
|297 776 067,90
|18.03.2022
|6
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|896,00
|333 082,85
|298 442 233,60
|18.03.2022
|7
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|882,00
|333 082,85
|293 779 073,70
|18.03.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik