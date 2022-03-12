Компания Алексея Репика стала совладельцем ООО «Сбер Еаптека» На незарегистрированные лекарства предложили отменить НДС » Центр лекобеспечения объявил семь аукционов на закупку лекарств для «Круга добра» Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил семь аукционов на закупку для подопечных фонда «Круга добра» селуметиниба, иммуноглобулина и рисдиплама. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок 1 Селуметиниб, капсулы, 10 мг 17 880,00 6 699,00 119 778 120,00 14.03.2022 2 Иммуноглобулин человека нормальный, раствор для инфузий 100 мг/мл и/или раствор для внутривенных и подкожных инфузий, 10% 6 600,00 384,90 2 540 340,00 14.03.2022 3 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 1 434,00 333 082,85 477 640 806,90 25.03.2022 4 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 1 052,00 333 082,85 350 403 158,20 25.03.2022 5 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 894,00 333 082,85 297 776 067,90 18.03.2022 6 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 896,00 333 082,85 298 442 233,60 18.03.2022 7 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 882,00 333 082,85 293 779 073,70 18.03.2022 Елена Сидорова

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