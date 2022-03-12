На незарегистрированные лекарства предложили отменить НДС

«Фонд поддержки пациентских инициатив» попросил отменить НДС на незарегистрированные в России лекарства. Обращение направлено в правительство, Минздрав, Госдуму и фонд «Круг добра».

«Фонд поддержки пациентских инициатив» попросил отменить НДС на незарегистрированные в России лекарства. Соответствующее открытое обращение направлено на имя премьера Михаила Мишустина, главы Минздрава Михаила Мурашко, председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова и председателя фонда «Круг добра» Александра Ткаченко. Документ есть в распоряжении «ФВ».

«Текущая непростая ситуация <…> очень тяжело отражается в первую очередь на людях, в том числе детях, страдающих различными заболеваниями и нуждающихся в лекарственных препаратах, производимых за рубежом, включая незарегистрированные на территории Российской Федерации. Прежде всего это связано с неизбежным повышением стоимости на такие лекарственные препараты, со сложностями их доставки в Россию, что в конечном итоге может привести к оставлению многих и многих пациентов без лечения, а зачастую без жизненно необходимого лечения», — говорится в обращении.

НДС для незарегистрированных препаратов достигает 20%, для зарегистрированных — 10%. В фонде считают, что это обстоятельство еще больше усугубляет положение поставщиков незарегистрированных лекарств в Россию. Принятие налоговых льгот позволит сдержать рост цен на ввозимые препараты и предотвратить возможное прекращение их поставок, полагают в фонде.

4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. К нововведениям относятся возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

Артем Косенок

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