Правительство отсрочило исполнение обязательств по субсидиям для фармпромышленности

Правительство утвердило постановление об отсрочке по исполнению обязательств по субсидиям для промышленников. Мера, в частности, распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности».

Российские промышленные компании и индивидуальные предприниматели, которые пострадали от введения санкций, смогут получить отсрочку исполнения ряда обязательств по просубсидированным проектам. Это позволит снизить нагрузку на производственный цикл и сохранить его устойчивость, сообщили в правительстве. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин. Документ будет опубликован в ближайшее время.

«Решение касается соглашений, сроки исполнения обязательств по которым истекают после 23 февраля 2022 года. Теперь срок достижения результатов по таким соглашениям продлевается до 12 месяцев. Возвращать субсидию или платить штраф организациям не придется», — сообщается на сайте правительства.

Мера разработана Минпромторгом и распространяется на предприятия, получающие господдержку в рамках государственной программы «Развитие фармацевтической и медицинской промышленности». Также она затронет такие программы, как «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности», «Развитие авиационной промышленности», «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности», «Развитие судостроения и техники для освоения шельфовых месторождений» и «Научно-технологическое развитие Российской Федерации».

«Перенос сроков достижения требуемых значений по просубсидированным проектам — это логичный шаг в ситуации, когда наши компании и индивидуальные предприниматели подвергаются беспрецедентному дискриминационному давлению со стороны иностранных государств. Мы готовы их поддержать и максимально снизить нагрузку на производственный сектор, сохранив его устойчивость. Введенная отсрочка является одной из таких мер поддержки и коснется полутора тысяч подписанных с Минпромторгом соглашений», — отметил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.

4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. К нововведениям относятся возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

9 марта Правительство России обнулило компенсации владельцам патентов из недружественных стран (США, Канада, страны Евросоюза и ряд других государств). Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин.

Фото: government.ru

Артем Косенок

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