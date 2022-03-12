Законопроект об обращении в РФ препаратов в зарубежной упаковке внесен в Госдуму

Вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке (сейчас только в российской упаковке), следует из сообщения Правительства РФ о подготовленном им и внесенном в Госдуму законопроекте. Полномочия закупать недавно зарегистрированные в России препараты в зарубежной упаковке ранее получил госфонд «Круг добра» (для своих подопечных). Вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке (сейчас только в российской упаковке), следует из сообщения Правительства РФ о подготовленном им и внесенном в Госдуму законопроекте. Полномочия закупать недавно зарегистрированные в России препараты в зарубежной упаковке ранее получил госфонд «Круг добра» (для своих подопечных).

Если законопроект будет принят, то в случае дефицита препаратов в 2022 году Правительство РФ сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств. «Это позволит упростить и ускорить ввод медикаментов на отечественный рынок, а также минимизировать риски влияния на лекарственное обеспечение внешних санкций», – отметили в правительстве.

Право закупать недавно зарегистрированные в России препараты в зарубежной упаковке в течение полугода со дня их государственной регистрации в конце января 2022 года получил «Круг добра». Впервые этот вопрос обсуждался в начале декабря прошлого года на заседании коллегии Минздрава РФ по вопросам лекарственного обеспечения.

В начале марта 2022 года Правительство РФ также внесло в Госдуму законопроект об особых правилах обращения лекарств в условиях санкций. После принятия документа правительство в 2022 году получит право утвердить группу товаров, в отношении которой не будет применяться законодательство о патентной защите.

В случае с лекарствами это фактически означает применение принудительного лицензирования: фармкомпании не смогут защитить свои исключительные права на препараты. Кроме того, предельные цены на ЖНВЛП будут зависеть в том числе от изменения курса валют, а в случае возникновения дефектуры препаратов из-за наложенных санкций допускается регистрация лекарств по ускоренной процедуре.