Минздрав заверил в продолжении поставок иностранного инсулина в Россию

В Минздраве сообщили, что мировые производители инсулина письменно подтвердили продолжение работы в России. Производство и ввод в гражданский оборот российского инсулина также идет по плану, добавили в ведомстве.

Иностранные производители инсулина подтвердили, что продолжат свою работу и поставки на российском рынке. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

«Основные мировые производители инсулинов письменно подтвердили продолжение своей работы на российском рынке и продолжение поставок», — говорится в сообщении.

В ведомстве заявили, что производство и ввод в гражданский оборот российских инсулинов также идет по плану. Вопросы лекарственного обеспечения являются приоритетными и находятся на постоянном контроле Минздрава и Росздравнадзора, подчеркнули в пресс-службе.

4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. К нововведениям относятся возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

9 марта в Минпромторге заявили, что запасов ЖНВЛП и сырья для них в России хватит на срок до года. Запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше 25% от продаж за 2021 год. Совместно с Минтрансом ведомство работает над решением логистических проблем. В Минпромторге заявили, что Минздрав разрабатывает проект постановления правительства, регулирующий внесение изменений в регистрационное досье на лекарства в части замены фармсубстанций и другого сырья. Также ведомство напомнило о программах Фонда развития промышленности для поддержки фармпредприятий.

Артем Косенок

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