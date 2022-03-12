Генпрокуратура проверит обоснованность формирования цен на лекарства

Генпрокуратура намерена изучить обоснованность формирования участниками фармрынка цен на лекарства. Для этого будут организованы дополнительные проверки. По результатам проверки цен тестов на COVID, 930 аптек в Москве сократили их отпускную стоимость на 50%.
Генеральная прокуратура направила поручение прокурорам регионов о проведении дополнительных проверок обоснованности формирования участниками фармацевтического рынка цен на лекарственные препараты. При наличии оснований будут приняты меры по устранению нарушений, сообщили в пресс-службе надзорного органа.
«В истекшем месяце прокурорами пресечены факты установления экономически необоснованной стоимости тест-систем на COVID-19. Так, благодаря прокурорскому вмешательству, в городе Москве 930 аптек сократили их отпускную стоимость на 45-57%. В городе Санкт-Петербурге 143 аптеки снизили цены на 8-15 %, в Московской области — на 10-20 %», — сообщили в пресс-службе надзорного органа.
Подобного результата удалось достичь прокурорам в Приморском крае, Астраханской, Иркутской, Свердловской областях и в других регионах страны. В Республике Башкортостан, Архангельской, Нижегородской, Челябинской областях органы прокуратуры добиваются восполнения аптечными учреждениями запасов ЖНВЛП, добавили в пресс-службе.
В начале февраля генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить обоснованность стоимости лабораторных ПЦР-тестов в лабораториях ЛПУ, включая частные, а также цен на тест-системы в аптеках. Таким образом надзорный орган отреагировал на сообщения СМИ о существенном росте цен на диагностические услуги медицинских организаций.
Артем Косенок
pharmvestnik