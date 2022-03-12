Компании-члены AIPM готовы поставлять лекарства для российских пациентов

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) заявила о «принципиальной» готовности компаний-членов ассоциации осуществлять поставки лекарственных препаратов для пациентов Российской Федерации.

«Наблюдаются проблемы с поставками препаратов из-за транспортных и логистических трудностей. Компании прилагают все усилия для того, чтобы оперативно решать возникающие проблемы логистического характера без значительного увеличения сроков поставки лекарственных препаратов», – сообщается на официальном сайте AIPM.

В ассоциации организовали профессиональный мониторинг ситуации с поставками ЛП, анализируются дополнительные возможности диверсификации каналов поставок.

«Мы стремимся решать возникающие проблемы в диалоге с российскими регуляторами», – заявили в AIPM.

Кроме того, ассоциация уверена, что необходимо организовать «зеленые коридоры» для поставок лекарств по аналогии с первой волной борьбы с коронавирусной инфекцией.

Ассоциация международных фармацевтических производителей (AIPM) была создана в 1994 году и представляет на территории Российской Федерации интересы ведущих международных фармацевтических компаний – производителей современных эффективных, безопасных и качественных лекарственных препаратов.

Сегодня AIPM объединяет более 60 международных компаний, на долю которых приходится свыше 80% мирового фармацевтического производства и более 60% объема лекарственных средств, поставляемых на территорию РФ.

Председателем совета директоров AIPM стала Наталья Колерова, стало известно в начале февраля.

gxpnews