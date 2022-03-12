«Фармасинтез» в рейтингах по итогам 2021 года

4 место в ТОП–20 производителей по стоимостному объему больничных закупок
Годовой объем отгрузок компании в этом сегменте составил 25,8 млрд рублей. Сразу три лекарственных препарата компании вошли в ТОП–10 МНН по «импортозамещению» в стоимостном выражении.
14 место в ТОП–20 производителей в сегменте ЛЛО
Самый заметный рост позиций компании произошел в сегменте льготного лекарственного обеспечения: +9 позиций и 14 место в рейтинге; +103% к 2020 году.
19 место в ТОП–20 производителей по объему продаж на фармацевтическом рынке России
В ТОП-20 вошло четыре российских производителя. «Фармасинтез» занял 1,6% долю рынка среди всех фармкомпаний в России, в т. ч. международных.
Стоимостной объем отгрузок составил 33 млрд рублей. Прирост к 2020 году составил 59,4%.
Рейтинги составлены на основании данных аналитической компании DSM Group (Фармацевтический рынок России 2021).