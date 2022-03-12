«Нанолек» начал выпускать вакцину от менингита в Кировской области

Российская биофармацевтическая компания «Нанолек» и «Санофи Пастер» (подразделение группы компаний «Санофи») выпустили на заводе в Кировской области первую партию вакцины против менингококковой инфекции «Менактра». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Нанолек».

«На заводе компании «Нанолек» в Кировской области выпущена первая серия вакцины «Менактра» – 53 тысячи доз. В рамках локализации вакцины компании «Санофи» планируется производить до 3,5 миллиона доз ежегодно», – гласит сообщение.

Соглашение о локализации вакцины от менингита «Менактра» компании «Санофи Пастер» и «Нанолек» подписали 4 октября 2021 года на форуме «Биотехмед» в Геленджике. В начале 2022 года завершился первый этап трансфера технологий. Компанию «Нанолек» зарегистрировали как вторичного упаковщика с выпускающим контролем. Следующим этапом станет переход к асептическому розливу и другим шагам для перехода к производству готовой лекарственной формы.

«Всего планируется производить 2,2-3,5 миллиона доз в год. Этого объема достаточно, чтобы полностью обеспечить потребность российского здравоохранения в вакцине для детей первых лет жизни для профилактики менингококковой инфекции, вызываемой возбудителями четырех из наиболее распространенных серогрупп менингококков (А, С, W, Y)», – заявили в пресс-службе.

Вакцину применяют для профилактики менингококковых инфекций у детей (с девяти месяцев), подростков и взрослых.

Менингококковая инфекция преимущественно поражает детей, подростков и молодых взрослых: на их долю приходится до 70% заболевших. Опасность инфекции – в развитии тяжелых генерализованных форм, высокой летальности и инвалидизации после перенесенного заболевания. Наиболее высокая заболеваемость и смертность наблюдается у детей в возрасте до одного года.

gxpnews