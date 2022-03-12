Минэкономразвития предлагает внешнее управление для ушедших из России компаний

Минэкономразвития России предлагает вводить внешнее управление в компаниях, которые ушли из Российской Федерации и принадлежат иностранцам как минимум на 25%. По окончании действия временной администрации пакет акций новой организации будет продаваться на торгах. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЭР РФ.

«Проект направлен на стимулирование организаций под иностранным контролем не бросать деятельность на территории РФ. Согласно документу, внешняя администрация может быть введена, если в нарушение требований законодательства Российской Федерации управление деятельностью организации руководителем или иными органами управления, включая акционеров, было фактически прекращено», – сообщили в пресс-службе.

Правительство РФ намерено сохранить рабочие места в иностранных предприятиях, заявивших о приостановке или прекращении деятельности в России. Согласно плану министерства, внешнее управление смогут осуществлять ВЭБ.РФ, либо Агентство по страхованию вкладов, если речь идет о финансовой организации.

Как считает МЭР, один из факторов, свидетельствующих о том, что компания покинула российский рынок – выезд ее руководства за пределы РФ, начиная с 24 февраля. Еще один фактор – выведение имущества организации, из-за чего она не может исполнять свои обязательства.

«Согласно предложениям Минэкономики, для введения внешнего управления в организации в арбитражный суд Москвы с заявлением сможет обратиться любой член совета директоров или ФНС России по решению Межведомственной комиссии при Минэкономразвития. В свою очередь, в комиссию сможет обратится ФНС, Роструд, глава или прокурор субъекта РФ по месту нахождения организации, либо руководитель отраслевого ФОИВа», – пояснили в МЭР РФ.

Суд будет вводить меры по сохранению имущества, численности сотрудников и заморозке акций. Собственник в течение пяти рабочих дней может подать заявление в суд о намерении возобновить деятельность, передать свою долю в доверительное управление или продать ее. Предлагаемая Минэкономразвития мера не распространяется на субъекты, в отношении которых уже существует процедура оперативного введения временной администрации, в частности кредитные, пенсионные и страховые организации.

Через три месяца после введения внешнего управления пакет акций уже новой компании будет выставлен на торги. Преимущественное право покупки будет у покупателя с аналогичным видом бизнеса.

«Для нового собственника будут установлены обязательные требования: сохранение не менее 2/3 рабочих мест и продолжение деятельности, которую ведет организация на территории РФ, не менее 1 года. В течение этого времени за выполнением обязательств будет следить внешняя администрация, которая сможет расторгнуть договор в случае нарушения этих условий и провести новые торги», – пояснили в министерстве.

Внешнее управление на шесть месяцев также предусмотрено для случаев, когда органы управления совершают «действия, которые могут привести к необоснованному прекращению работы организации, ее ликвидации или банкротству».

В Кремле прокомментировали возможность национализации производства иностранных компаний.

Решение ряда западных компаний закрыть свой бизнес в Российской Федерации – это предумышленное банкротство. «Единая Россия» предлагает национализировать их производства, заявил ранее секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

gxpnews