Госдума пересмотрит законодательство о регулировании отпускных цен на лекарства

Ранее, 10 марта, Володин отмечал, что поступает «много обращений по поводу роста цен», в том числе на лекарства. «У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. <…> Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», – заявил председатель Госдумы.
По его данным, «поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет». «В этом случае рост цен носит необоснованный характер», – резюмировал Володин.
«Вчера с депутатами обсудили предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, которые предоставят правительству право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок. <…> Законопроект также обсудим с правительством и рассмотрим в приоритетном порядке. Решение позволит защитить наших граждан от роста цен», – рассказал Володин.
Аналогичное предложение на пленарном заседании Госдумы 10 марта, на котором присутствовал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, озвучил и председатель Комитета по контролю Олег Морозов. «Нет возражений, если мы их [инициативы] поддержим, чтобы уже завтра [11 марта 2022 года] рассмотреть поправки в законодательство, которые позволят правительству влиять на рост цен: останавливать там, где цены растут необоснованно, спекулятивно, и делать все для того, чтобы защитить наших граждан», – ответил Вячеслав Володин.
Параллельно анализ «обоснованности ценообразования» на лекарства и медизделия в аптеках проводит Генеральная прокуратура РФ, говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале. Кроме того, Генпрокуратура поручила прокурорам регионов провести «дополнительные проверки обоснованности формирования участниками фармацевтического рынка цен на лекарственные препараты».
Увеличение цен на лекарства могло возникнуть в связи с ростом себестоимости производства препаратов. Представители фармотрасли утверждают, что европейские производители фармсубстанций практически полностью прекратили поставлять сырье в Россию, а Китай и Индия, на долю которых приходится около 80% от общего объема импортируемого сырья, столкнулись с логистическими проблемами. На фоне скачка курса валют в России импортные субстанции за последние 10 дней подорожали на 30–35%.
Госдума 4 марта в трех чтениях приняла законопроект, предполагающий возможность учета курса валют при установке предельных цен на препараты из перечня ЖНВЛП. О том, какие еще меры принимаются для смягчения последствий санкций на отрасль здравоохранения, – в сюжете Vademecum.
Фото: АГН «Москва»