Госдума пересмотрит законодательство о регулировании отпускных цен на лекарства

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов на пленарном заседании 10 марта отметил, что необходимо внести изменения в законодательство в части установления предельных отпускных цен на социально значимые товары и лекарства, а также максимальных размеров оптовых и розничных надбавок. Председатель Госдумы Вячеслав Володин эту инициативу поддержал. Планируется, что депутаты рассмотрят ее 11 марта. Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов на пленарном заседании 10 марта отметил, что необходимо внести изменения в законодательство в части установления предельных отпускных цен на социально значимые товары и лекарства, а также максимальных размеров оптовых и розничных надбавок. Председатель Госдумы Вячеслав Володин эту инициативу поддержал. Планируется, что депутаты рассмотрят ее 11 марта.

Ранее, 10 марта, Володин отмечал, что поступает «много обращений по поводу роста цен», в том числе на лекарства. «У всех есть понимание: в условиях ограничительных мер, введенных в отношении нашей страны, некоторые товары могут дорожать. Например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. <…> Но когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо», – заявил председатель Госдумы.

По его данным, «поставщики располагают необходимыми запасами товаров, дефицита нет». «В этом случае рост цен носит необоснованный характер», – резюмировал Володин.

«Вчера с депутатами обсудили предложения о внесении изменений в федеральное законодательство, которые предоставят правительству право устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, а также предельные размеры оптовых и розничных надбавок. <…> Законопроект также обсудим с правительством и рассмотрим в приоритетном порядке. Решение позволит защитить наших граждан от роста цен», – рассказал Володин.

Аналогичное предложение на пленарном заседании Госдумы 10 марта, на котором присутствовал руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский, озвучил и председатель Комитета по контролю Олег Морозов. «Нет возражений, если мы их [инициативы] поддержим, чтобы уже завтра [11 марта 2022 года] рассмотреть поправки в законодательство, которые позволят правительству влиять на рост цен: останавливать там, где цены растут необоснованно, спекулятивно, и делать все для того, чтобы защитить наших граждан», – ответил Вячеслав Володин.

Параллельно анализ «обоснованности ценообразования» на лекарства и медизделия в аптеках проводит Генеральная прокуратура РФ, говорится в сообщении ведомства в официальном телеграм-канале. Кроме того, Генпрокуратура поручила прокурорам регионов провести «дополнительные проверки обоснованности формирования участниками фармацевтического рынка цен на лекарственные препараты».

Увеличение цен на лекарства могло возникнуть в связи с ростом себестоимости производства препаратов. Представители фармотрасли утверждают, что европейские производители фармсубстанций практически полностью прекратили поставлять сырье в Россию, а Китай и Индия, на долю которых приходится около 80% от общего объема импортируемого сырья, столкнулись с логистическими проблемами. На фоне скачка курса валют в России импортные субстанции за последние 10 дней подорожали на 30–35%.

Госдума 4 марта в трех чтениях приняла законопроект, предполагающий возможность учета курса валют при установке предельных цен на препараты из перечня ЖНВЛП. О том, какие еще меры принимаются для смягчения последствий санкций на отрасль здравоохранения, – в сюжете Vademecum.