Правительство предоставит кредитные каникулы малому и среднему бизнесу

Правительство утвердило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. В список вошло производство лекарств.

Правительство утвердило перечень отраслей для предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу. Таким образом, можно будет взять отсрочку по возврату кредита или уменьшить размер платежей в течение льготного периода. Соответствующее постановление № 337 от 10 марта 2022 года подписал премьер Михаил Мишустин. Документ будет опубликован в ближайшее время.

В число отраслей, на которых распространится правило, вошли сельское хозяйство, наука, образование, здравоохранение, культура, гостиничный бизнес, спорт, общественное питание, информационные технологии (в том числе производство компьютеров и разработка ПО), оптовая и розничная торговля, сфера услуг.

Также в перечне — обрабатывающие производства, включая производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, продуктов питания, одежды, мебели, бытовой химии, электрического оборудования, резиновых и пластмассовых изделий — всего более 70 кодов ОКВЭД.

Перечень составлен с учетом введенных в отношении России западных санкций и предложений представителей бизнеса. На кредитные каникулы смогут претендовать заемщики, которые заключили кредитный договор до 1 марта 2022 года. Обратиться за получением отсрочки или уменьшением размера платежей можно до 30 сентября 2022 года. Максимальный срок кредитных каникул — 6 месяцев.

4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. К нововведениям относятся возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

10 марта правительство подготовило новый пакет мер для поддержки фармацевтической отрасли. Он касается перечня товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России, регулирования допуска иностранных лекарств на российский рынок, а также расширения возможностей инвесторов в рамках СПИК 1.0.

Артем Косенок

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