Fujifilm прекращает набор на испытания фавипиравира от COVID-19

Японская компания Fujifilm приостановила набор пациентов на испытания препарата от COVID-19 «Авиган» (фавипиравир). Вариант коронавируса «Омикрон» помешал определить эффективность средства.

Японская компания Fujifilm заявила, что приостанавливает регистрацию для клинических испытаний препарата «Авиган» против COVID-19, сообщает Reuters.

В заявлении компании указывается, что появление варианта «Омикрон» затруднило определение эффективности препарата в предотвращении тяжелых симптомов. По словам Fujifilm, клинические данные пациентов, уже включенных в исследование, будут продолжать анализироваться.

В первые несколько месяцев пандемии правительство Японии обязала Fujifilm утроить национальные запасы этого препарата, который изначально был одобрен для экстренного лечения гриппа. Бывший премьер-министр Синдзо Абэ выражал надежду, что «Авиган» будет одобрен в мае 2020 года для лечения COVID-19, и пообещал пожертвовать запасы нуждающимся странам.

Препарат, известный как фавипиравир, в конечном итоге был одобрен в Индии и России на основании ранних исследований. Они показали, что он облегчает симптомы COVID-19 и сокращает время пребывания в больнице.

Но испытания в Японии положительных результатов не дали, что заставило местные регулирующие органы отложить его одобрение. Также данные исследований на животных продемонстрировали, что он может привести к врожденным дефектам.

Поскольку «Авиган» испытывает затруднения в ходе клинических испытаний, на первый план борьбы против COVID-19 выходят другие противовирусные препараты. Япония закупила миллионы доз пероральных средств, разработанных Pfizer и MSD. Еще один препарат, разработанный японской фирмой Shionogi, был представлен на одобрение регулирующих органов в прошлом месяце.

Николай Соколов

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