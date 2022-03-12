Владелец сети обозначил самый сложный период для аптек из-за экономической ситуации

Май станет самым сложным месяцем для ретейла в связи с экономической ситуацией в стране, считает собственник крупной аптечной сети.

Самым сложным месяцем для аптечных сетей в связи с экономической ситуацией в стране станет май, заявил владелец сети «Аптечные традиции» Дмитрий Руцкой. Об этом собственник рассказал на аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью», организованном Infor-media.

«Самая проблема будет в ретейле где-то в районе мая, когда не будет ни импортного товара, ни денег у людей», — пояснил Руцкой. По его словам, этот период также может распространиться и на часть летнего периода. «Действительно будет тяжело — уже сейчас к этому надо готовиться», — отметил эксперт.

«Я считаю, что произойдет полная смена парадигмы, которая потребует пересмотра бизнес-модели аптечных сетей», — заявил эксперт. В первую очередь, по мнению Руцкого, сетям стоит сделать фокус на эффективность, ликвидность и доходность. Уже сейчас в целях поддержания ликвидности сеть «перетрясает» свой ассортимент и товарные запасы. Что касается доходности, то сейчас, как отметил собственник, потребителю в первую очередь важна не цена, а наличие товара. «Покупатель уже не спрашивает цену, а спрашивает есть ли импорт», — пояснил он. Также стоит сфокусироваться и на эффективности аптек. «Уже будет сложно поддерживать убыточные точки», — резюмировал Руцкой.

Фото: Игорь Чунусов

Руслан Мавлиханов

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