Дистрибьютор объяснил ограничения отгрузок аптечным сетям

Сообщения о том, что дистрибьюторы не отгружают товары в запрашиваемых объемах, всполошили рынок. В ответ компании заявляют, что сети просят отгружать товар в количестве, превышающем их привычные нормы.

Ограничения отгрузок аптечным сетям связаны с физической невозможностью дистрибьюторов удовлетворить запрашиваемые объемы. Об этом заявил директор по развитию АО НПК «Катрен» Анатолий Тенцер на аптечном саммите «Эффективное управление аптечной сетью», организованном Infor-media, передает корреспондент «ФВ».

Тенцер сразу подчеркнул, что в условиях дефицита импортных товаров «Катрен» ставит в приоритет собственную компанию — в первую очередь дистрибьютор отгружает товар для сервиса Apteka.ru. Он связывает это с социальной функцией компании. «Это заказы для населения напрямую», — пояснил спикер. Далее отгрузки идут всем остальным по «убывающему принципу», отметил Тенцер.

В ответ на это модератор сессии коммерческий директор компании «Сбер Еаптека» Евгения Ламина сказала, что другие игроки фармрынка также выполняют социальную функцию. «Не волнуйтесь — вашу социальную функцию мы выполним. Мы ее берем на себя», — ответил Тенцер.

По его словам, поднявшаяся шумиха в СМИ и на рынке касательно темы дистрибьюторов, которые не отгружают товары, не учитывает поведение аптек. «Все мы прекрасно понимаем, что сети ненавязчиво пытаются выбрать на себя весь товар, до которого могут дотянуться, — заявил Тенцер. — Если их не ограничивать, то через неделю вдруг оказалось бы, что у дистрибьюторов товара нет, а у сетей есть».

Он также отметил, что компания поставляет товар в объеме «более-менее нормальных» отгрузок, но физически не может удовлетворить резко возросшие запросы сетей, по максимуму заказывающих товары с потенциальными сложностями.

«Когда сеть начинает делать неадекватные заказы, во много раз превышающие ее нормальную потребность, — разумеется, мы ее в таком объеме грузить не будем. Ни один дистрибьютор не будет», — подчеркнул Тенцер. «Если к вам в аптеку придет странный покупатель, являющийся провизором соседней аптеки, и попросит продать весь остаток товара, имеющийся в аптеке, — я думаю, его вряд ли ему продадут», — резюмировал он.

О проблемах в отгрузках и росте наценок у дистрибьюторов аптечные сети заявляли неоднократно. Крупный прирост наценок отмечали и у «Катрен». Дистрибьюторы при этом подчеркивали, что в нынешних экономических условиях прирост в наценке не является значительным. Аптеки заявляли, что дистрибьюторы, приостановившие отгрузки на несколько дней, возобновили их с отсутствием некоторых позиций — преимущественно дешевого сегмента.

Руслан Мавлиханов

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