«Платиновая унция» объявила претендентов на победу среди аптечных сетей

«Платиновая унция» объявила претендентов на победу в номинации «Аптечная сеть года». Ими стали «36,6» (A.V.E.; А5; «Горздрав»), «Апрель», «Неофарм»/«Аптеки Столички», «Планета здоровья» и «Ригла»/«Будь здоров»/«Живика».

Оргкомитет XXII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция» объявил претендентов на победу в номинации «Аптечная сеть года». Ими стали 36,6 (A.V.E.; А5; «Горздрав»), «Апрель», «Неофарм»/«Аптеки Столички», «Планета здоровья» и «Ригла»/«Будь здоров»/«Живика».

В этом году в состав номинантов впервые вошла аптечная сеть «Апрель». Прошлогодним победителем стала сеть «Неофарм».

Первый этап конкурса прошел с 1 ноября 2021 по 31 января 2022 года. При голосовании эксперты ориентировались на данные, предоставленные аналитическими компаниями, главы которых входят в организационный комитет конкурса: Alpha Research & Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и Ipsos Healthcare.

Второй этап голосования продлится до 25 марта, после чего результаты конкурса будут отправлены на аудит. Предварительная дата проведения церемонии награждения победителей — 14 апреля 2022 года.

Сергей Рякин

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