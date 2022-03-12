Novartis заключила соглашение с Carisma для производства клеточной терапии

Novartis заключила сделку по производству HER2-таргетной клеточной терапии CAR-M от Carisma Therapeutics, пишет Fierce Pharma. В настоящий момент терапия проходит испытания для лечения солидных опухолей.

В соответствии с соглашением Carisma «в ближайшие дни» перенесет свои производственные процессы на предприятие Novartis Cell Therapy в Моррис-Плейнс в американском штате Нью-Джерси, заявила Novartis. Фармацевтический производитель планирует начать производство кандидатного средства в следующем году.

«Являясь одним из крупнейших в мире производителей лекарств, Novartis может эффективно мобилизовать свои производственные мощности по нескольким направлениям», — заявил глава отделения контрактного производства Novartis Technical Operations Антон Герденич.

Novartis заявила, что продолжит предоставлять свои производственные мощности другим компаниям, добавив, что «подробности будут раскрыты при заключении соглашений». До сих пор амбиции компании по контрактному производству были сосредоточены исключительно на средствах от COVID-19.

В прошлом году Novartis согласилась помочь в производстве мРНК-вакцины Comirnaty от Pfizer и BioNTech на предприятиях в Швейцарии и Словении. Компания также подписала производственное соглашение с немецкой CureVac в марте прошлого года, а в апреле заключила соглашение о резервировании мощностей по производству активных фармацевтических ингредиентов для лекарства от ревматоидного артрита «Актемра» компании Roche в Сингапуре.

Терапия CAR-M не так уж сильно отличается от терапии CAR-T, на основе которой построен препарат от рака Novartis Kymriah, пишет Fierce Pharma. В ходе производственного процесса иммунные клетки извлекаются из крови пациентов, модифицируются, а затем вводятся обратно. Однако, в отличие от CAR-T, CAR-M использует макрофаги.

Николай Соколов

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