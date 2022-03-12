«Платиновая унция» назвала претендентов на победу в номинации «E-Commerce»

Онлайн-сервисы «Аптека.Ру», «ЗдравСити», «Озон», «Ригла», «Сбер Еаптека» стали номинантами конкурса «Платиновая унция». Они поборются за победу в номинации «E-Commerce».

Онлайн-сервисы «Аптека.Ру», «Здравсити», «Озон», «Ригла», «Сбер Еаптека» стали номинантами XXII Всероссийского открытого конкурса профессионалов фармацевтической отрасли «Платиновая унция». Об этом было объявлено на заседании оргкомитета конкурса. Они поборются за победу в номинации «E-Commerce».

О введении номинации «E-Commerce», сменившей «Онлайн-сервис», было объявлено на пресс-конференции оргкомитета конкурса. В прошлом году лучшим онлайн-сервисом по продаже ЛС и товаров для здоровья стала «Аптека.Ру».

Первый этап конкурса проходил с 1 ноября 2021 по 31 января 2022 года. При голосовании во время первого этапа эксперты ориентировались на данные, предоставленные аналитическими компаниями, главы которых входят в организационный комитет конкурса: Alpha Research & Marketing, RNC Pharma, DSM Group, IQVIA и Ipsos Healthcare.

Второй этап голосования продлится до 25 марта, после чего результаты конкурса будут отправлены на аудит. Предварительная дата проведения церемонии награждения победителей — 14 апреля 2022 года.

С подробным положением о проведении конкурса и условиями участия в нем можно ознакомиться на сайте.

Сергей Рякин

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