Правительство ввело мораторий на проверки бизнеса

Правительство ввело мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей. Он будет действовать до конца года.

Правительство ввело мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей. Он будет действовать до конца 2022 года. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал соответствующее Постановление №336 от 10 марта 2022 года.

Плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

В документе отмечается, что проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой. Они также могут проводиться по поручению президента и правительства.

4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. К нововведениям относятся возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

10 марта правительство подготовило новый пакет мер для поддержки фармацевтической отрасли. Он касается перечня товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России, регулирования допуска иностранных лекарств на российский рынок, а также расширения возможностей инвесторов в рамках СПИК 1.0.

Артем Косенок

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