Госдума приняла в I чтении законопроект о регулировании лекобращения в условиях санкций

Госдума на пленарном заседании приняла в I чтении правительственный законопроект, направленный на регулирование обращения лекарственных препаратов и медицинских изделий в РФ в условиях санкций.

Кабмин внес документ в нижнюю палату парламента 10 марта в рамках второго пакета проектов о поддержке граждан и экономики России в условиях санкций. Поправки предлагается внести в законы «Об основах охраны здоровья граждан в РФ», «Об обращении лекарственных средств» и «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что «предлагаемые нормы позволят упростить и ускорить вывод на отечественный рынок необходимых медикаментов, а также минимизировать риски влияния антироссийских санкций на лекарственное обеспечение граждан». Он заверил, что в случае дефицита медикаментов в 2022 году правительство сможет принимать решение об упрощенном порядке допуска на российский рынок иностранных лекарств.

«По решению кабмина вновь зарегистрированные зарубежные препараты смогут до 31 декабря 2022 года продаваться в России в иностранной упаковке с этикеткой на русском языке. В настоящее время продажа таких лекарств разрешена только в российской упаковке», – пояснил Володин.

Как указывали авторы инициативы в пояснительной записке, такие нововведения необходимы «для ускорения ввода в обращение и применения лекарственных препаратов без выполнения требований к их упаковке и получения разрешения Росздравнадзора на ввод в гражданский оборот».

Согласно законопроекту, производители медицинских изделий, а также организации, осуществляющие ввоз медицинских изделий в РФ, не вправе приостанавливать или прекращать свою деятельность в России без уведомления уполномоченного федерального органа исполнительной власти.

Кабмин также предлагает прописать в законе нормы, согласно которым закупки лекарств и медизделий не будут учитываться при расчете совокупного годового объема закупок при закупках у малых предпринимателей и социально ориентированных НКО. Как уточняют авторы инициативы, такое нововведение «позволит закупать медицинские изделия и лекарственные препараты профильным медицинским организациям у соответствующих таргетных поставщиков».

Законопроект также устанавливает, что правительство на протяжении 2022-2023 годов будет вправе устанавливать особенности оказания медпомощи гражданам РФ, иностранным гражданам, а также лицам без гражданства. В документе уточняется, что кабмин также будет вправе устанавливать «особенности реализации программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи».

Кроме того, законопроект наделяет федеральные органы власти полномочиями утверждать случаи и порядок организации оказания первичной медико-санитарной и специализированной помощи, в том числе высокотехнологичной, вне медицинских организаций. Как указывается в пояснительной записке, «норма направлена на решение вопроса оказания первичной медико-санитарной помощи и специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи на приграничных территориях субъектов РФ, куда прибывают граждане Донецкой Народной Республики, граждане Луганской Народной Республики и лица без гражданства, вынужденно покинувшие места постоянного проживания».

gxpnews