Компания «Берингер Ингельхайм» продолжит работать в России

Фармацевтическая компания «Берингер Ингельхайм», занимающаяся разработкой и производством инновационных лекарственных препаратов для людей и животных, продолжает свою работу в России. Она занимается производством препаратов для лечения сахарного диабета, сердечно-сосудистых, онкологических и респираторных заболеваний.

В компании заявили, что в настоящий момент делают все возможное, чтобы обеспечить лекарственными препаратами пациентов и животных в России, и осуществляют бесперебойную поставку медикаментов.

«Мы продолжаем деятельность в России, так как наша миссия – улучшение здоровья и спасение жизней людей и животных. Компания работает в России уже более 30 лет. Мы обеспечиваем российских пациентов препаратами для лечения широкого спектра заболеваний, а также поставляем ветеринарные лекарственные препараты для домашних и промышленных животных, в том числе крупного рогатого скота, птиц. Мы делаем все для того, чтобы наши пациенты не пострадали», – подчеркнул генеральный директор компании «Берингер Ингельхайм» в России Оливер Кенке.

Разработка инновационных лекарственных препаратов для людей и животных лежит в основе деятельности «Берингер Ингельхайм». Компания опирается в своей работе на научно-исследовательскую деятельность и стремится к созданию ценностей через инновации в тех областях, где пока не существует удовлетворительных методов терапии.

gxpnews