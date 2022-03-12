В России наблюдается повышенный спрос и рост цен на препараты

Представители фармотрасли отмечают, что, несмотря на увеличение цен на некоторые препараты, в России на них вырос спрос. Генпрокуратура РФ уже обязала региональных прокуроров проверить обоснованность формирования цен на лекарства в аптеках. Некоторые субъекты начали мониторинг и проверку цен до поручения надзорного ведомства. Подробнее о том, в каких регионах стоимость на лекарства уже поднялась, – в обзоре Vademecum. Представители фармотрасли отмечают, что, несмотря на увеличение цен на некоторые препараты, в России на них вырос спрос. Генпрокуратура РФ уже обязала региональных прокуроров проверить обоснованность формирования цен на лекарства в аптеках. Некоторые субъекты начали мониторинг и проверку цен до поручения надзорного ведомства. Подробнее о том, в каких регионах стоимость на лекарства уже поднялась, – в обзоре Vademecum.

«Нынешний пик спроса на препараты превышает даже тот, который возник в 2020 году на фоне пандемии COVID-19», – отметила руководитель евразийского подразделения компании «Босналек» Валентина Бучнева.

В конце февраля из-за ажиотажной закупки препаратов аптечными сетями из-за изменения курса валюты некоторым дистрибьюторам («Пульс», «Гранд Капитал», «Фармкомплект») пришлось закрыть свои филиалы на прием заказов.

С конца февраля 2022 года жители разных регионов также сообщают о росте цен на лекарственные средства в аптеках.

Забайкальский край

В ходе пресс-конференции, состоявшейся 3 марта, и. о. министра здравоохранения Забайкальского края Оксана Немакина заявила, что стоимость отдельных препаратов в аптеках и больницах региона выросла. Однако дефицита лекарств в регионе не ожидается, заверила она, уточнив, что повышение цен, вероятно, будет «временным явлением».

Красноярский край

В Красноярске ограничивают поставки лекарств во все аптеки из-за снижения курса рубля и проблем с импортом. Поставщики разрешают закупать препараты только в определенных объемах, которые нельзя превышать. Об этом в начале марта изданию «Проспект Мира» рассказала председатель ассоциации «Аптечное дело» Анастасия Филиппова, отметив, что на фоне этих мер начали расти цены на лекарства.

Республика Башкортостан

Представители аптечных сетей региона в начале марта сообщили, что новые партии препаратов завозятся по повышенной стоимости. Например, в аптечной сети «Фармленд» рассказали, что цены на некоторые позиции пересматриваются. В сети «Ригла» отметили, что стоимость препаратов пока остается прежней, но рост оптовых цен не оставляет надежды сохранить их на исходном уровне. В аптечной сети «Экона» (входит в ГК «Фармаимпекс») отметили, что цены пока не пересматривают, подчеркнув, что стоимость товара зависит от курса валют.

Челябинская область

Жители Челябинска столкнулись с ростом цен на лекарства, пишет издание 74.ru со ссылкой на местных жителей и на собственное проведенное сравнение цен в аптеках города. Возросла цена на все препараты, вне зависимости от того, к какой группе они относятся, отмечает СМИ.

Приморский край

В конце февраля 2022 года представитель одной из городских аптек Владивостока («Аптека 25.рф») заявил о повышении цен на импортные лекарства.

«Повышение цен на новую партию товара есть, но пока мы не можем сказать, на какой процент, так как для появления какой-либо статистики прошло мало времени», – рассказали в отделе маркетинга «Аптека 25.рф».

Мурманская область

В аптеках региона в конце февраля 2022 года появились сообщения о переоценке препаратов. Отмечалось, что рост цен составит от 10 рублей и в среднем до 109–120 рублей, но отдельные лекарства могут подорожать значительнее.

После сообщений о росте цен на лекарственные средства власти организовали мониторинг цен на препараты в регионах, жители которых сообщали о возникшей проблеме.

Оренбургская область

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер 1 марта поручил руководителю УФАС региона Владимиру Окшину взять под «жесткий личный контроль» изменение цен на лекарства в аптеках. Паслер подчеркнул, что нельзя допустить необоснованного роста цен.

Курская область

Губернатор Курской области Роман Старовойт попросил жителей региона сообщать ему лично о завышенной стоимости лекарств в аптеках. «Стоимость лекарств стабильная, если вы видите значительное повышение цены на какой-то препарат в курских аптеках – сообщайте в комментариях на моих страницах в соцсетях», – заявил он.

Генпрокуратура России 10 марта направила прокурорам регионов поручение о проведении дополнительных проверок обоснованности формирования участниками фармрынка цен на лекарства. Также отмечается необходимость постоянного мониторинга наличия в региональных аптеках запасов препаратов из перечня ЖНВЛП и их своевременного восполнения. В Госдуме РФ также намерены пересмотреть законодательство о регулировании отпускных цен на лекарства.

Фото: kr-gazeta.ru

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