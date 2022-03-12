В России возник ажиотажный спрос на импортный инсулин

В начале марта в России резко вырос спрос на инсулины иностранного производства на фоне скачка курса валют и логистических трудностей, вызванных санкциями США, ЕС и Великобритании. Пациенты начали выражать беспокойство по поводу возможной дефектуры. В ответ в Минздраве РФ заявили, что в 2022 году закупили препараты ровно в том же объеме, что и в прошлом, а значит, хватить должно всем. Судя по данным ЕИС в сфере закупок, в январе-феврале по заключенным контрактам отгружено на 420 тысяч упаковок меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее зарубежные производители инсулинов уверяют, что они не собираются уходить с российского рынка, а в «Герофарме», выпускающем отечественный препарат, уже заявляют о готовности увеличить объемы производства и закрыть 100% потребности. В начале марта в России резко вырос спрос на инсулины иностранного производства на фоне скачка курса валют и логистических трудностей, вызванных санкциями США, ЕС и Великобритании. Пациенты начали выражать беспокойство по поводу возможной дефектуры. В ответ в Минздраве РФ заявили, что в 2022 году закупили препараты ровно в том же объеме, что и в прошлом, а значит, хватить должно всем. Судя по данным ЕИС в сфере закупок, в январе-феврале по заключенным контрактам отгружено на 420 тысяч упаковок меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Тем не менее зарубежные производители инсулинов уверяют, что они не собираются уходить с российского рынка, а в «Герофарме», выпускающем отечественный препарат, уже заявляют о готовности увеличить объемы производства и закрыть 100% потребности.

Российские пациенты с сахарным диабетом используют в основном импортные инсулины – на них, по данным Headway Company, приходится от 30% до 100% поставок в зависимости от МНН. В структуре госзакупок, например, 100% иностранного производства инсулин гларгин + ликсисенатид, инсулин деглудек + инсулин аспарт, инсулин деглудек + лираглутид, инсулин детемир, 97% инсулин деглудек, 92% инсулин глулизин и так далее.

О том, что в аптеках отсутствуют препараты иностранного производства, написало издание «Коммерсантъ» со ссылкой на мать ребенка с диабетом и на некоторые сообщения в соцсетях. Информацию тиражировали другие СМИ. При этом Московская диабетическая ассоциация опровергла информацию о возможном дефиците импортного инсулина в России. В Минздраве РФ сообщили, что запасы наиболее популярных инсулинов на складах производителей и дистрибьюторов и в аптечных сетях «практически соответствуют общему объему их поставок в Россию в 2021 году», сославшись на данные Росздравнадзора.

По подсчетам Headway Company, за первые два месяца 2021 года было закуплено 2 млн упаковок инсулинов импортного производства на 4,3 млрд рублей и 859 тысяч упаковок инсулинов российского производства на 1,01 млрд рублей. За аналогичный период 2022 года по госконтрактам должно было быть отгружено меньше на 420 тысяч упаковок – 1,58 млн упаковок иностранных инсулинов на 3,18 млрд рублей и 590 тысяч упаковок отечественных препаратов на 700,5 млн рублей.

Опрошенные Vademecum представители фармкомпаний также указывают на непредвиденный спрос на препарат при отсутствии дефектуры. «Для обеспечения наличия наших препаратов мы находимся в тесном контакте с нашими дистрибьюторами и аптечными сетями, работающими с нами на прямых контрактах, и стараемся гибко реагировать на повышенный спроc. Наш завод в Калужской области работает в обычном режиме, и мы уже сейчас предпринимаем необходимые меры для того, чтобы снизить возможные риски по наличию наших препаратов в будущем», – ответили в Novo Nordisk. В Sanofi добавили, что завод «Санофи Восток» по производству инсулинов работает в штатном режиме и продолжает отгрузки как дистрибьюторам по государственным контрактам, так и с целью реализации препаратов через аптечные сети.

Российские фармкомпании производят биосимиляры импортных инсулинов. В «Герофарме» утверждают, что компания готова в кратчайшие сроки увеличить объем выпуска производимых МНН и расширить портфель лекарственных средств, чтобы обеспечить 100% покрытия рынка инсулинами в случае ухода зарубежных компаний из России.

Поведение потребителей спровоцировало резкое повышение цен на лекарства. Инсулинов это тоже коснулось. Например, 1 марта Vademecum зафиксировал, что в онлайн-аптеках (АСНА, «Планета здоровья», «Ригла», «36,6», «Столички») цена на Тресибу (инсулин деглудек) варьировалась от 3,6 тысячи до 4,9 тысячи рублей. На 11 марта в одних аптеках товара в наличии не оказалось, в других он подорожал на 100–400 рублей, и только в АСНА его стоимость даже снизилась – с 3,6 тысячи до 3,2 тысячи рублей.

Кроме того, фиксируется повышенный спрос на системы непрерывного мониторинга глюкозы Libre производства американской компании Abbott и сенсоры от ирландской Medtronic. «В настоящее время мы работаем над обеспечением стабильных поставок продукции для лечения диабета в Россию и продолжаем оказывать поддержку специалистам здравоохранения и пациентам. Все наши усилия направлены на то, чтобы доставлять нашу продукцию как можно быстрее», – сообщили Vademecum в российском подразделении Medtronic. В компании Abbott заявили, что их медизделия в настоящее время не являются дефицитными.

Фото: euroradio.fm

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