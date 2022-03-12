Минпромторг назвал фармацевтику приоритетным направлением для импортозамещения

Минпромторг назвал фармацевтику приоритетным направлением для импортозамещения, которое позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения социально значимых заболеваний. По словам министра, следующий этап импортозамещения нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию.

Глава Минпромторга Денис Мантуров назвал приоритетные направления для импортозамещения. В числе самых важных отраслей оказалась фармацевтика. Об этом стало известно в ходе совещания президента Владимира Путина с членами правительства.

«В последние десять лет в этой отрасли мы нарастили компетенции и производственные мощности, и ситуация с пандемией это лишний раз подтвердила. Построено около 60 современных заводов. Все наши предприятия, в том числе с иностранным участием, продолжают работу в нынешних условиях и выражают готовность оставаться на нашем рынке», — отметил министр.

По его словам, следующий этап импортозамещения нацелен на формирование независимости по биологическим и химическим субстанциям, сырью и оборудованию. Это позволит обеспечить все потребности страны по препаратам для лечения социально значимых заболеваний, таких как онкологические, сердечно-сосудистые, орфанные, ВИЧ, диабет. За последние два года построены заводы по синтезу субстанций в Москве, Санкт-Петербурге, Кургане и Братске. Они продолжают расширять как мощности, так и свой номенклатурный ряд. Остальной объем сырья для отрасли будут импортировать из Китая и Индии, отметил министр.

Помимо фармацевтики, в списке основных отраслей министр также назвал авиастроение, энергетическое машиностроение, радиоэлектронику, реабилитационную индустрию. По словам Мантурова, главная задача сегодня — обеспечить работу заводов и фабрик с акцентом на ускорение импортозамещения. По всем отраслям определены комплектующие и сырье, необходимые для производства конечной продукции.

«Часть номенклатуры мы уже производим и будем наращивать ее объем. Для этого правительство предусмотрело дополнительные средства для Фонда развития промышленности. Льготные займы задействуем и для вывода в серию уже разрабатываемых продуктов», — добавил Мантуров.

4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. К нововведениям относятся возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

9 марта в Минпромторге заявили, что запасов ЖНВЛП и сырья для них в России хватит на срок до года. Запас препаратов большинства международных непатентованных наименований составляет больше 25% от продаж за 2021 год. Совместно с Минтрансом ведомство работает над решением логистических проблем.

10 марта правительство подготовило новый пакет мер для поддержки фармацевтической отрасли. Он касается перечня товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России, регулирования допуска иностранных лекарств на российский рынок, а также расширения возможностей инвесторов в рамках СПИК 1.0.

Фото: Минпромторг России

Артем Косенок

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