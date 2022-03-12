Иван Глушков: «Отрасль уже несколько раз в этом веке проходила через подобные кризисы»

В новых геополитических условиях даже COVID-19, похоже, отошел на второй план, на первый — вышли санкции. Своим мнением о значении текущей ситуации для российской фармотрасли с GxP News поделился Иван Глушков, генеральный директор ООО «Фарма Капитал».

Сейчас одни фармпроизводители тихо сидят и ждут, что будет, другие действуют, извлекая любые плюсы в сложившихся обстоятельствах, третьи — опускают руки и планируют уход с рынка. Иван Анатольевич, Вы же ко второй категории себя относите? Почему?

Уверен, что большинство производителей все же относятся к категории активно действующих. «Фарма Капитал» здесь — не исключение. Ответственность перед клиентами и акционером не позволяет менеджменту компании предаваться унынию. Напротив, происходящие быстрые изменения заставляют работать на опережение, искать и реализовывать решения, направленные на обеспечение непрерывности функционирования бизнеса.

Как повлияет высокая волатильность рубля на рынок фармпрепаратов? Как финансист спрогнозируйте ситуацию на год.

С большой степенью вероятности мы увидим примерно те же события, которые наблюдали и в кризис 2008 года, и в кризис 2014 года: быстрый рост себестоимости производства, нарушение цепочек поставок и краткосрочная дефектура по отдельным позициям как сырья, так и лекарственных препаратов. Как только макроэкономическая ситуация стабилизируется, компании будут достигать договоренностей со своими поставщиками и покупателями и перестраивать, при необходимости, механизм работы с ними. В целом каких-то особенным проблем в этом нет — отрасль уже несколько раз в этом веке проходила через подобные кризисы. Надеюсь, что и развивающийся сейчас кризис не будет принципиально отличаться по последствиям от предыдущих.

Учитывая Ваш довольно оптимистичный настрой, что изменится для Вашего бизнеса после событий на Российско-Украинской границе и новых санкций?

Для компании, ориентированной на оказание услуг контрактного производства лекарственных препаратов, происходящие сейчас события создают дополнительный поток запросов на организацию производства. Основная причина очевидна — в моменте стоимость локального контрактного производства стала существенно более конкурентна. На рост интереса к локальному производству влияют и возникающие сейчас проблемы с трансграничной логистикой.

Оборотная сторона медали — потенциальные проблемы с обеспечением парка технологического оборудования необходимыми запчастями и сервисом. Здесь решения есть, однако они требуют внимательной проработки с акцентом на качество запчастей и услуг.

Ваш прогноз относительно ситуации на рынке с обеспечение социально незащищенных категорий граждан необходимыми лекарствами?

Минпромторг России уже успел оценить запасы лекарственных препаратов и сырья для их производства в стране на уровне годовой потребности. Полагаю, что эта оценка близка к истине и имеющийся запас времени позволит и дистрибуторам и производителям не допускать дефектуры лекарственных препаратов.

Вопрос с ценами сложнее и требует взаимопонимания и договоренностей между индустрией и Правительством — ясно, что цены будут постепенно расти, но крайне важно сделать такой рост управляемым и минимизировать потенциальное ограничение доступности лекарственных препаратом, связанное с увеличением цены.

Мы знаем, что Вы готовите большое мероприятие 31 марта в Конгресс-центре Торгово-промышленной палаты и приглашаете туда депутатов Госдумы, представителей министерств и ведомств, отраслевые ассоциации, генеральных директоров фармкомпаний с целью обсудить текущую ситуацию и выработать стратегически важные решения, как действовать в меняющемся мире. Расскажите о конечной цели. Это будут изменения в законодательстве? Какие, прежде всего? Что сильно волнует российский фармбизнес прямо сейчас?

Мероприятие, проведение которого запланировано на 31 марта, начало готовиться значительно раньше начала СВО. Его цель – формирование общеотраслевой позиции в отношении изменений законодательства, которые могли бы значительно стимулировать локализацию производства лекарственных препаратов. События после 24.02 добавили как аргументов «за» локализацию, так и аргументов «против».

Исходя из предпосылки, что острая фаза кризиса в ближайшее время закончится, могу уверенно утверждать, что блок вопросов в отношении СПИК / СЗПК, а также 44-ФЗ и системы ценообразования на препараты ЖНВЛП, которые прорабатывались 2-3 месяца назад все также остаются весьма актуальными для большинства компаний-производителей.

Конечная цель этой работы проста в формулировке, но сложна в исполнении — баланс интересов пациента, регулятора и индустрии.

Что Вы думаете о только что подписанном законе №46-ФЗ, предусматривающем ряд новых мер поддержки бизнеса и граждан на фоне антироссийских санкций?

Законопроект 80712 уже стал 46-ФЗ от 08.03.2022. В целом, закон дает Правительству достаточно полномочий для минимизации ущерба отрасли в связи с развивающимся кризисом. Каким образом Правительство эти полномочия использует — увидим в ближайшее время.

В мероприятии примет участие большая фарма. В том числе, гендиректора предприятий, которые проинвестировали в локализацию производств и не хотят покидать российский рынок, однако они сталкиваются с «беспрецедентным политически мотивированным давлением» регуляторов своих стран. Что бы Вы им посоветовали в текущих реалиях?

Очень сложно давать совет в такой ситуации. Отношения с правительствами своих государств для каждой крупной компании — очень деликатная материя. Однако, есть ряд очевидных сценариев «отступления», которые могут быть приемлемы для компаний, заботящихся о сохранении доступности своих препаратов. Один из них — партнерская (лицензионная) модель отношений с кем-либо из крупных локальных участников рынка. Полагаю, что в ближайшее время мы увидим реализацию/углубление таких партнерских моделей и в России.

Что бы Вы пожелали коллегам по фармотрасли?

Все же — не очаровываться, чтобы не быть разочарованным. Консервативный сценарии сейчас выглядят существенно более оправданными.

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