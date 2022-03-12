NC Logistic наращивает мощности для среднетемпературного хранения

В апреле NC Logistic введет в эксплуатацию новую камеру с режимом +2…+8 °C для хранения термолабильных лекарственных препаратов. Камера рассчитана на 2500 палетомест.

Со слов управляющего директора NC Logistic Гарольда Власова, 3PL-оператор увеличит мощности для хранения иммунобиологических препаратов и вакцин до 9000 палетомест. Также он сообщил, что запуск новой камеры является частью запланированной инвестиционной программы логистического оператора в 2022 году.

Оборудование соответствует стандартам GDP. Надлежащее качество обеспечивается системой «холодовой цепи». Холодильная камера отвечает всем санитарно-эпидемиологическим правилам и гарантирует безопасность и сохранность качества иммунобиологических лекарственных препаратов, вакцин, онкопрепаратов, препаратов для лечения редких заболеваний и др.

«В непростой экономической ситуации мы приняли решение не останавливать инвестиционные проекты компании. К нам поступают запросы от разных участников фармацевтического рынка на создание запасов фармацевтической продукции. Уверен, что дополнительные мощности, как никогда, нужны фармацевтической отрасли. Сейчас важно не допустить перебоев в поставках жизненно-важных лекарственных препаратов и вакцин», – объяснил Гарольд Власов.

С 2017 года NC Logistic работает с иммунобиологическими препаратами в рамках Национального календаря профилактических прививок. Как подчеркивают в компании, 3PL-оператор выстроил эффективные логистические процессы, которые обеспечивают гарантированную оперативную, безопасную подготовку товара для последующей отгрузки во все регионы РФ.

gxpnews