Производители ветпрепаратов попросили субсидии и лицензионные каникулы

Национальная ветеринарная ассоциация направила в Минсельхоз и Россельхознадзор письмо с просьбой дать отрасли субсидии и лицензионные каникулы. Производители лекарств для животных готовы полностью заместить на российском рынке фармацевтические, а также до 40% иммунобиологических ветпрепаратов.

Производители лекарств для животных готовы полностью заместить на российском рынке фармацевтические, а также до 40% иммунобиологических ветпрепаратов, сообщает «Ветеринария и жизнь». В связи с этим Национальная ветеринарная ассоциация (Ассоциация «НВА») направила в Минсельхоз и Россельхознадзор письмо с просьбой оказать отрасли господдержку. В частности, предоставить субсидии сельхозпроизводителям на закупку ветпрепаратов и субсидирование процентной ставки по кредитам на закупку сырья для производства лекарств для животных, а также дать лицензионные каникулы.

«Это необходимо, чтобы быстрее ввести в строй новые производственные площадки лицензиатов, находящихся в стадии валидации без получения лицензии», — сообщила заместитель исполнительного директора ассоциации Татьяна Севастьянова.

Также в числе мер господдержки сокращение сроков проведения экспертизы ветпрепаратов до 20—40 дней, ускоренная процедура госрегистрации и льготные условия ввоза фармсубстанций. Помимо этого, производители ветпрепаратов просят приравнять их к сельхозтоваропроизводителям, чтобы получать господдержку по линии Минсельхоза.

В феврале Россельхознадзор предложил сделать обязательной маркировку ветеринарных препаратов. По мнению службы, это поможет проследить их движение от производителя до конечного потребителя и позволит снизить количество контрафактной продукции на рынке.

Артем Косенок

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