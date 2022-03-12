Правительство назвало запрещенные к вывозу медизделия

Правительство определило список товаров и оборудования, запрещенного к вывозу из России до конца года. В перечне более 200 наименований продукции.

Правительство определило перечень товаров и оборудования, которое до конца 2022 года запрещенно к вывозу из России. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 311 oт 09.03.2022 подписал премьер Михаил Мишустин. Решение принято в рамках исполнения указа президента «О применении в целях обеспечения безопасности Российской Федерации специальных экономических мер в сфере внешнеэкономической деятельности».

В списке находится ранее ввезенные в страну фармацевтическое, технологическое, телекоммуникационное оборудование, транспортные средства, сельхозтехника, электрическая аппаратура. Всего более 200 наименований товаров. В их числе: кетгут хирургический стерильный, микроскопы, линзы, приборы и устройства, применяемые в медицине, хирургии, стоматологии, посуда стеклянная для лабораторных, гигиенических или фармацевтических целей, устройства для механотерапии, массажные аппараты, аппаратура для озоновой, кислородной и аэрозольной терапии и дыхательное оборудование. Кроме того, в перечень попали приспособления ортопедические, включая костыли, хирургические ремни и бандажи, шины и прочие приспособления для лечения переломов, части тела искусственные, аппараты слуховые, а также аппаратура, основанная на использовании рентгеновского, альфа-, бета-, гамма- или другого ионизирующего излучения.

Ограничения не коснутся товаров, происходящих с территории России, сопровождаемых сертификатом о происхождении по форме СТ-1, а также вывозимых в государства-члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию.

10 марта правительство подготовило новый пакет мер для поддержки фармацевтической отрасли. Он касается перечня товаров и оборудования, запрещенных к вывозу из России, регулирования допуска иностранных лекарств на российский рынок, а также расширения возможностей инвесторов в рамках СПИК 1.0.

Фото: government.ru

Артем Косенок

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