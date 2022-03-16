Novartis заключила сделку с Carisma для производства клеточной терапии

Швейцарская Novartis заключила сделку с Carisma Therapeutics по производству HER2-таргетной клеточной терапии CAR-M, сообщает Fierce Pharma. В настоящий момент терапия проходит испытания для лечения солидных опухолей.

В соответствии с соглашением, Carisma начнет перенос своего производственного процесса на предприятие Novartis Cell Therapy в Моррис-Плейнс, штат Нью-Джерси, «уже в ближайшие дни». Фармацевтический производитель планирует начать производство кандидатного средства в следующем году.

«Являясь одним из крупнейших в мире производителей лекарств, Novartis может эффективно мобилизовать свои производственные мощности по нескольким направлениям», — отметил глава отделения контрактного производства Novartis Technical Operations Антон Герденич.

В Novartis заявили, что продолжат предоставлять свои производственные мощности другим компаниям, добавив, что «подробности будут раскрыты при заключении соглашений». До сих пор амбиции компании по контрактному производству были сосредоточены исключительно на средствах от COVID-19.

gxpnews