Глава Татарстана поручил разработать предложения по мерам поддержки производителей лекарств

Президент Татарстана Рустам Минниханов дал поручение разработать предложения по мерам поддержки производителей лекарственных препаратов. Инициативы должны быть направлены на федеральный уровень. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.
«Президент поручил руководителям профильных министерств внести предложения, в том числе на федеральный уровень, по мерам поддержки производителей лекарств», – сообщили в пресс-службе.
Поручение было озвучено во время визита Минниханова на АО «Татхимфармпрепараты». Предприятие сейчас работает в штатном режиме. На ближайшие месяцы его обеспечили сырьем, компонентами и расходными материалами.
Из-за санкций завод начал работу по выстраиванию новых логистических цепочек с целью поставки компонентов для лекарственных препаратов, а также расходных комплектующих для лабораторного анализа.
«К сожалению, есть вопросы по логистике. Но это все будет отрегулировано. Основное сырье у нас идет из Китая и Индии. Препараты нашего производства будут, мы планируем спокойно работать, даже возможно, будем увеличивать объемы производства», – заявил генеральный директор АО «Татхимфармпрепараты» Тимур Ханнанов.
АО «Татхимфармпрепараты» производит 131 наименование ЛП, 60 из них находятся в перечне ЖНВЛП (жизненно необходимые и важнейшие лекарственные препараты), цены на них регулирует государство.
В 2021 году «Татхимфармпрепараты» выпустило 85,6 миллиона упаковок таблеток, 30,6 миллиона упаковок мазей и жидких препаратов, 598 тысяч упаковок шовно-хирургических материалов.