Big pharma остается в России

Крупнейшие фармацевтические компании из США и других стран заявили, что продолжат производство и реализацию своей продукции в Российской Федерации, сообщает международное отраслевое издание Medscape. Представители корпораций считают, что лекарства и медизделия должны оставаться доступными для граждан страны, и утверждают, что в соответствии с международным гуманитарным правом необходимо сохранить цепочки поставок этой продукции.

«Наша компания работает в области медицины, перед нами стоят важные цели, из-за чего мы в настоящее время продолжаем работать в интересах людей во всех странах нашего присутствия, для всех тех, кто нуждается в нашей продукции, и кому она позволяет сохранить жизнь», — заявил Скотт Стоффел, вице-президент подразделения Abbott Laboratories, компании из штата Иллинойс, которая производит и продает в России лекарства для лечения онкологических, гинекологических заболеваний, панкреатической недостаточности и заболеваний печени.

Johnson & Johnson, региональные офисы которой работают в Москве, Новосибирске, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге, выпустила официальное заявление: «Мы по-прежнему выполняем свои обязательства по поставке жизненно важной медицинской продукции в Украине, России и других регионах, с соблюдением установленных санкций, при этом мы стремимся приспосабливаться к быстро меняющейся ситуации на местах».

Генеральный директор Pfizer Альберт Бурла заявил в эфире CBS, что фармацевтический гигант не собирается делать дальнейших инвестиций в Россию, но и не будет разрывать связи со страной, как это делают транснациональные компании в других отраслях.

Британская компания GlaxoSmithKline сделала заявление о том, что прекращает всю рекламную деятельность в России и не будет заключать контракты, которые «напрямую действуют в интересах российской администрации или военных». При этом компания отметила: «Мы, как поставщик жизненно важных медикаментов, вакцин и повседневных товаров для здоровья, должны приложить все усилия, чтобы сделать их доступными. По этой причине мы будем продолжать поставлять нашу продукцию жителям России, пока это возможно».

Издание отмечает, что ни один крупный производитель фармацевтической продукции или медицинских изделий не объявил о планах закрыть производственные предприятия или прекратить продажи в России.

При этом, как отмечает издание, сейчас появляется все больше критических высказываний в адрес производителей лекарственных средств из-за их нежелания приостановить свою деятельность в России.

Джеффри Зонненфельд, профессор Йельской школы менеджмента, отметил, что фармацевтические компании, которые заявляют, что должны продолжать производство медикаментов в России по гуманитарным соображениям, «в лучшем случае пребывают в заблуждении, но, возможно, что значительно хуже, просто циничны, или самым возмутительным образом вводят в заблуждение, обманывают других».

В открытом письме сотни руководителей, в основном небольших биотехнологических компаний, призвали представителей отрасли прекратить предпринимательскую деятельность в России, включая «инвестиции в российские компании и новые инвестиции в пределах границ России», а также прекратить торговлю и сотрудничество с российскими компаниями, за исключением поставок продовольствия и медикаментов. Остается неясным, какое число подписантов ведут бизнес в России.

Одним из подписавших был Ульрих Нейман, директор по доступу к рынкам в Janssen, компании, входящей в состав Johnson & Johnson, но неизвестно, высказывался ли он при этом от имени компании. Компания же в своем заявлении, опубликованном в социальных сетях, заявила: «мы стремимся сохранять доступной нашу наиболее важную медицинскую продукцию в странах, где ведется наша деятельность, в соответствии с действующими международными санкциями».

Нелл Миноу, вице-председатель инвестиционной консалтинговой фирмы ValueEdge Advisors, отметила, что во время предыдущих глобальных конфликтов к фармацевтическим компаниям не предъявлялось тех же требований, которые были выдвинуты в отношении других отраслей. «Между гамбургером и таблеткой есть большая разница», — сказала Миноу.

gxpnews