Pfizer прекратит КИ своих препаратов в России

Американская Pfizer прекращает набор новых пациентов в действующие клинические испытания (КИ) препаратов в России, а также не будет инициировать новые КИ в стране. Все КИ, ведущиеся фармкомпанией в РФ, будут перенесены на ее площадки в других странах, причем организация продолжит обеспечивать препаратами пациентов, которые уже получают их в ходе КИ. Немецкая Bayer 14 марта также сообщила о прекращении инвестиционных проектов с Россией и Белоруссией. Американская Pfizer прекращает набор новых пациентов в действующие клинические испытания (КИ) препаратов в России, а также не будет инициировать новые КИ в стране. Все КИ, ведущиеся фармкомпанией в РФ, будут перенесены на ее площадки в других странах, причем организация продолжит обеспечивать препаратами пациентов, которые уже получают их в ходе КИ. Немецкая Bayer 14 марта также сообщила о прекращении инвестиционных проектов с Россией и Белоруссией.

Pfizer будет сотрудничать с американским FDA и другими регулирующими органами с целью переноса текущих клинических испытаний на альтернативные площадки за пределами РФ. В американской фармкомпании намерены пожертвовать прибыль российского филиала на гуманитарную помощь Украине.

В американской компании также заявили, что «хотя Pfizer не имеет производственных площадок в России, будут прекращены все инвестпроекты, нацеленные на наращивание производственных мощностей компании».

В конце 2020 года Pfizer и «Фармстандарт» Виктора Харитонина подписали соглашение о контрактном производстве на заводе «Фармстандарт-УфаВИТА» в Республике Башкортостан препаратов для лечения онкологических заболеваний: Итулси (палбоциклиб), Инлита (акситиниб), Бозулиф (бозутиниб) и Ксалкори (кризотиниб). Выпуск первых коммерческих серий был запланирован на 2024 год.

В портфеле Pfizer преобладают препараты для терапии онкологических и гематологических заболеваний, болезней сердечно-сосудистой системы, а также вакцины (например, Превенар 13 от пневмококковой инфекции и препарат от COVID-19). Компания проводит в России КИ лекарств от различных нозологий, например, от онкологических заболеваний, миодистрофии Дюшенна, коронавирусной инфекции.

Рекламную деятельность и инвестпроекты с Россией и Белоруссией приостановит и немецкая Bayer, говорится в официальном заявлении компании от 14 марта. Также Bayer откажется от делового сотрудничества с этими странами. В компании заявили о намерении прекратить ввоз в РФ своей продукции, кроме лекарственной и сельскохозяйственной. На запрос Vademecum о том, будет ли компания прерывать ведущиеся в России КИ препаратов, в Bayer на момент публикации новости не ответили.

В конце февраля 2022 года представители американской фармотрасли создали петицию, в которой призывали все зарубежные компании прекратить сотрудничество с Россией. По состоянию на 14 марта 2022 года петиция собрала 876 подписей. Среди уже подписавших документ – Royalty Pharma, Biogen, Atlas Venture, Alnylam Pharmaceuticals, ChemoCentryx, Sarepta Therapeutics, производящие препараты для лечения редких генетических заболеваний, и другие известные фармкомпании.

Кроме того, на сайте Medscape 11 марта вышла колонка директора отдела медицинской этики Медицинского центра и Школы медицины Лангон Нью-Йоркского университета Артура Каплана, в которой автор попытался с позиции этики поговорить о том, должен ли быть сохранен российским пациентам доступ к существующим препаратам и инновациям Big Pharma. Каплан пришел к выводу, что зарубежные фармкомпании должны приостановить свою работу в России.