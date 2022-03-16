Росздравнадзор заявил об отсутствии нарушений по наличию минимума лекарств в аптеках

В России за последний месяц не выявлены нарушения, связанные с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств. Об этом сообщили в пресс-службе Росздравнадзора.

Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения на постоянной основе контролирует наличие в аптечных организациях минимального ассортимента лекарственных средств, утвержденного правительством РФ.

«Согласно результатам мониторинга, за последний месяц на территории Российской Федерации не было выявлено нарушений, связанных с отсутствием в аптеках минимального ассортимента лекарственных средств», – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, минимальный ассортимент лекарственных средств – это список лекарственных препаратов, которые необходимы для оказания медицинской помощи населению, в том числе препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта, мочеполовой системы и простудных заболеваний.

gxpnews