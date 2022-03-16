Американская фармкомпания Pfizer приостановит инвестиции в РФ

Американская фармацевтическая компания Pfizer в официальном пресс-релизе заявила о приостановке запланированных инвестиций в России. При этом она продолжит поставлять в Российскую Федерацию медикаменты.

«Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа приоритета пациентов. Прекращение поставок лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к значительным страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно среди детей и пожилых людей», – гласит пресс-релиз.

Сохранение поставок не означает, что Pfizer продолжит вести бизнес в РФ в обычном режиме, подчеркнули в компании.

«Хотя Pfizer не владеет и не управляет никакими производственными площадками в России, мы прекратим все запланированные инвестиции с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в стране», – говорится в сообщении.

Компания Bayer также объявила о приостановке рекламы и инвестиций в России и Белоруссии.

Крупнейшие фармацевтические компании из США и других стран заявили, что продолжат производство и реализацию своей продукции в Российской Федерации.

gxpnews