ЕР предлагает уголовную ответственность за следование санкциям внутри России

Партия «Единая Россия» в ближайшее время подготовит предложение об уголовной ответственности за следование санкциям против Российской Федерации внутри страны, пишет РИА Новости.

«Мы только что приняли поправки, которые установили административную и уголовную ответственность за призывы к санкциям против российских лиц. В то же время считаю, что факты следования иностранным санкциям внутри страны являются косвенным свидетельством их поддержки! Иначе как предательством это называть нельзя. Предлагаем установить жесткую, в том числе уголовную, ответственность таких субъектов, их руководителей за следование и исполнение санкций Запада», – заявил секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.

Он сообщил, что в ближайшее время ЕР подготовит соответствующие поправки.

«На фоне западной санкционной истерии фиксируются случаи, когда российские компании, в том числе компании с государственным участием, отказываются от работы с санкционными банками и предприятиями под предлогом, что они сами рискуют попасть под санкции. Ситуацией пользуются и недобросовестные конкуренты – они активно распространяют призывы не работать с компаниями под санкциями», – отметил Турчак.

«Единая Россия» ранее предложила национализировать производства ушедших из России компаний.

gxpnews