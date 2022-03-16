Pfizer закрыла сделку на сумму 7 млрд долл. по покупке Arena

Компания Pfizer закрыла сделку по приобретению компании Arena, которая разрабатывает противовоспалительные препараты, на сумму в 7 млрд долл., сообщает портал BioPharmaDive. О своих планах по покупке компания сообщила в декабре прошлого года. Pfizer и Arena представили Федеральной торговой комиссии (FTC) информацию о слиянии 4 января, но месяц спустя Pfizer отозвала свое предложение и повторно подала его, чтобы дать FTC больше времени для оценки.

Инвесторы опасались, что FTC может выступить против слияния. Последние годы регулирующие органы стали внимательнее относится к таким приобретениям. В частности, бывший комиссар FTC Ребекка Келли Слотер отмечала, что некоторые недавно заключенные соглашения, такие как покупка Celgene за 74 млрд долл. и Allergan за 63 млрд долл., не анализировались достаточно тщательно.

Arena сообщила, что FTC в течение 30 дней не озвучила возражений против сделки, что позволило компаниям официально закрыть ее. Представитель Pfizer подтвердил это.

Инвесторы опасались, что регулятор может проверить дублирующиеся исследования компаний, которые угрожают конкуренции. Arena больше всего продвинулась в испытании препаратов против таких заболеваний, как язвенный колит, болезнь Крона и экзема. Против этих болезней Pfizer уже разрабатывает свой собственный экспериментальный препарата ritlecitinib и также имеет недавно одобренное средство Cibinqo. Противовоспалительное средство Pfizer Xeljanz также одобрено для лечения язвенного колита.

Кроме того, аналитики с Уолл-Стрит опасались, «что эта сделка может привести к замедлению темпов роста [компании]», а акции Arena стоили меньше, чем Pfizer была готова за них заплатить. Тем не менее соглашение прошло проверку регуляторами и было заключено без существенных трудностей.