The Lancet приостановил сотрудничество с Россией

The Lancet приостановил сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими центрами России. Журнал прогнозирует, что страна из-за санкций столкнется с проблемами в сфере здравоохранения. The Lancet приостановил сотрудничество с университетами и научно-исследовательскими центрами России. Об этом сообщается на официальном сайте медицинского журнала. «Мы считаем, что контакты между отдельными исследователями должны поддерживаться и работа должна продолжаться настолько, насколько это возможно… Журналы не должны просто отклонять научную статью только потому, что она написана российскими исследователями. Однако пока институциональные связи между университетами и научно-исследовательскими институтами России и других стран, закрепленные в официальных соглашениях, должны быть приостановлены», — сообщается на сайте журнала. The Lancet также сообщил, что ситуация на Украине создает угрозу для безопасности и устойчивого развития в мире наравне с изменением климата и возможным возникновением новых пандемий. Журнал призвал объединиться против этих «экзистенциальных глобальных проблем». The Lancet прогнозирует, что системы здравоохранения России и Белоруссии из-за санкций столкнутся с различными проблемами, в частности с нехваткой современных методов лечения, многие из которых поступают из западных стран. Стресс на фоне политических, экономических и социальных проблем потенциально может привести к увеличению смертности среди населения. Кроме того, отмечается, что десятилетия сотрудничества с коллегами из Восточной Европы и стран бывшего СССР были направлены на то, чтобы понять причины разрыва в показателях здоровья населения этих стран с жителями Запада. Артем Косенок

