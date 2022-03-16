Минздрав повысил цены на противосудорожный препарат

В ГРЛС обновились цены на несколько торговых наименований препарата вальпроевая кислота, который применяется при эпилептических припадках. Стоимость одного из них выросла на 208%. Ранее пациенты сообщили о невозможности купить препарат в аптеках.
Минздрав повысил цены на несколько торговых наименований вальпроевой кислоты. Речь идет о препаратах четырех иностранных производителей и одного российского. Стоимость выросла из-за риска дефицита лекарства в соответствии с постановлением правительства №1771 от 31.10.2020.
Диапазон роста цен составил от 5 до 208%. Больше всего выросла стоимость «Конвулекса» компании Bausch Health: на детский сироп — на 29%, на капли для приема внутрь — на 208%. В начале февраля 2022 года компания уведомила дистрибьюторов об отсутствии препарата на складах и приостановке поставок. Об этом 10 марта писал «Коммерсантъ».
Как следует из документов ФАС, риск возникновения дефектуры из-за ценообразования на некоторые лекарственные формы вальпроевой кислоты (в том числе сироп и капли) Росздравнадзор подтвердил своим заключением № 01-76969/21 от 29 декабря 2021 года.
Заявление подали несколько компаний. Решение по ним приняты в конце февраля — начале марта. В документах ФАС не указывается, учтен ли при анализе и расчете резкий скачок курса валют.
В начале марта президент подписал закон, который внес изменения в ч.9 ст.61 ФЗ-61, которая устанавливает особенности госрегулирования цен на лекарства из перечня ЖНВЛП в зависимости от определенных экономических и социальных критериев, в том числе из-за изменения курса валют. Механизм применения нормы правительством пока не определен.
|Изменение цены на вальпроевую кислоту
|Торговое наименования
|Производитель / держатель РУ
|Лекарственная форма, дозировка, фасовка
|Цена до перерегистрации, руб. (без НДС)
|Цена после перерегистрации, руб. (без НДС)
|Рост цены, %
|Дата вступления в силу
|Конвулекс
|Bausch Health
|сироп для детей, 50 мг/мл, 100 мл — флакон (1)
|104
|133,9
|29
|10 марта
|капли для приема внутрь, 300 мг/мл, 100 мл — флакон (1
|160,47
|493,7
|208
|10 марта
|Депакин Хроносфера
|Sanofi
|гранулы с пролонг. высвобожд., 100 мг, — пакетики (30)
|102,82
|112,15
|9
|5 марта
|гранулы с пролонг. высвобожд., 500 мг, — пакетики (30
|392,07
|393
|0,23
|5 марта
|гранулы с пролонг. высвобожд., 1000 мг, — пакетики (30)
|725,8
|786,2
|8
|5 марта
|Депакин хроно
|Sanofi
|таблетки пролонг. дей-я, 300 мг, 50 шт. — флаконы (1)
|326,86
|391,5
|20
|25 февраля
|таблетки пролонг. дей-я, 500 мг, 30 шт. — флаконы (1)
|163,43
|183,1
|12
|25 февраля
|Вальпарин ХР
|Torrent Pharmaceuticals Ltd.
|таблетки пролонг. дей-я, 300 мг, 10 шт., стрипы (3)
|93,33
|109,23
|17
|5 марта
|таблетки пролонг. дей-я, 300 мг, 10 шт., стрипы (10)
|311,11
|364,1
|17
|5 марта
|таблетки пролонг. дей-я, 500 мг, 10 шт., упаковки безъячейковые контурные (3)
|155,55
|175,78
|13
|5 марта
|таблетки пролонг. дей-я, 500 мг, 10 шт., стрипы (10)
|518,51
|585,58
|13
|5 марта
|Миродеп лонг
|Фармаклаб
|таблетки с пролонг. высвобожд., 300 мг, 30 шт. — банки (1)
|98,06
|117,3
|20
|5 марта
|таблетки с пролонг. высвобожд., 300 мг, 10 шт.
|98,06
|117,3
|20
|5 марта
|таблетки с пролонг. высвобожд., 500 мг, 10 шт.
|163,43
|183
|12
|5 марта
|Энкорат хроно
|San Pharma
|таблетки с пролонг. высвобожд., 300 мг, 10 шт., стрипы (3)
|93,33
|98,1
|5
|25 февраля
|таблетки с пролонг. высвобожд., 300 мг, 10 шт., стрипы (3)
|155,55
|163,4
|5
|25 февраля
|Источник: ГРЛС
Елена Калиновская
pharmvestnik