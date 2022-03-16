Минздрав повысил цены на противосудорожный препарат

В ГРЛС обновились цены на несколько торговых наименований препарата вальпроевая кислота, который применяется при эпилептических припадках. Стоимость одного из них выросла на 208%. Ранее пациенты сообщили о невозможности купить препарат в аптеках.

Минздрав повысил цены на несколько торговых наименований вальпроевой кислоты. Речь идет о препаратах четырех иностранных производителей и одного российского. Стоимость выросла из-за риска дефицита лекарства в соответствии с постановлением правительства №1771 от 31.10.2020.

Диапазон роста цен составил от 5 до 208%. Больше всего выросла стоимость «Конвулекса» компании Bausch Health: на детский сироп — на 29%, на капли для приема внутрь — на 208%. В начале февраля 2022 года компания уведомила дистрибьюторов об отсутствии препарата на складах и приостановке поставок. Об этом 10 марта писал «Коммерсантъ».

Как следует из документов ФАС, риск возникновения дефектуры из-за ценообразования на некоторые лекарственные формы вальпроевой кислоты (в том числе сироп и капли) Росздравнадзор подтвердил своим заключением № 01-76969/21 от 29 декабря 2021 года.

Заявление подали несколько компаний. Решение по ним приняты в конце февраля — начале марта. В документах ФАС не указывается, учтен ли при анализе и расчете резкий скачок курса валют.

В начале марта президент подписал закон, который внес изменения в ч.9 ст.61 ФЗ-61, которая устанавливает особенности госрегулирования цен на лекарства из перечня ЖНВЛП в зависимости от определенных экономических и социальных критериев, в том числе из-за изменения курса валют. Механизм применения нормы правительством пока не определен.