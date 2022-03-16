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Минздрав повысил цены на противосудорожный препарат

В ГРЛС обновились цены на несколько торговых наименований препарата вальпроевая кислота, который применяется при эпилептических припадках. Стоимость одного из них выросла на 208%. Ранее пациенты сообщили о невозможности купить препарат в аптеках.

Минздрав повысил цены на несколько торговых наименований вальпроевой кислоты. Речь идет о препаратах четырех иностранных производителей и одного российского. Стоимость выросла из-за риска дефицита лекарства в соответствии с постановлением правительства №1771 от 31.10.2020.

Диапазон роста цен составил от 5 до 208%. Больше всего выросла стоимость «Конвулекса» компании Bausch Health: на детский сироп — на 29%, на капли для приема внутрь — на 208%. В начале февраля 2022 года компания уведомила дистрибьюторов об отсутствии препарата на складах и приостановке поставок. Об этом 10 марта писал «Коммерсантъ».

Как следует из документов ФАС, риск возникновения дефектуры из-за ценообразования на некоторые лекарственные формы вальпроевой кислоты (в том числе сироп и капли) Росздравнадзор подтвердил своим заключением № 01-76969/21 от 29 декабря 2021 года.

Заявление подали несколько компаний. Решение по ним приняты в конце февраля — начале марта. В документах ФАС не указывается, учтен ли при анализе и расчете резкий скачок курса валют.

В начале марта президент подписал закон, который внес изменения в ч.9 ст.61 ФЗ-61, которая устанавливает особенности госрегулирования цен на лекарства из перечня ЖНВЛП в зависимости от определенных экономических и социальных критериев, в том числе из-за изменения курса валют. Механизм применения нормы правительством пока не определен.

Изменение цены на вальпроевую кислоту
Торговое наименования Производитель / держатель РУ Лекарственная форма, дозировка, фасовка Цена до перерегистрации, руб. (без НДС) Цена после перерегистрации, руб. (без НДС) Рост цены, % Дата вступления в силу
Конвулекс Bausch Health сироп для детей, 50 мг/мл, 100 мл — флакон (1) 104 133,9 29 10 марта
капли для приема внутрь, 300 мг/мл, 100 мл — флакон (1 160,47 493,7 208 10 марта
Депакин Хроносфера Sanofi гранулы с пролонг. высвобожд., 100 мг, — пакетики (30) 102,82 112,15 9 5 марта
гранулы с пролонг. высвобожд., 500 мг, — пакетики (30 392,07 393 0,23 5 марта
гранулы с пролонг. высвобожд., 1000 мг, — пакетики (30) 725,8 786,2 8 5 марта
Депакин хроно Sanofi таблетки пролонг. дей-я, 300 мг, 50 шт. — флаконы (1) 326,86 391,5 20 25 февраля
таблетки пролонг. дей-я, 500 мг, 30 шт. — флаконы (1) 163,43 183,1 12 25 февраля
Вальпарин ХР Torrent Pharmaceuticals Ltd. таблетки пролонг. дей-я, 300 мг, 10 шт., стрипы (3) 93,33 109,23 17 5 марта
таблетки пролонг. дей-я, 300 мг, 10 шт., стрипы (10) 311,11 364,1 17 5 марта
таблетки пролонг. дей-я, 500 мг, 10 шт., упаковки безъячейковые контурные (3) 155,55 175,78 13 5 марта
таблетки пролонг. дей-я, 500 мг, 10 шт., стрипы (10) 518,51 585,58 13 5 марта
Миродеп лонг Фармаклаб таблетки с пролонг. высвобожд., 300 мг, 30 шт. — банки (1) 98,06 117,3 20 5 марта
таблетки с пролонг. высвобожд., 300 мг, 10 шт. 98,06 117,3 20 5 марта
таблетки с пролонг. высвобожд., 500 мг, 10 шт. 163,43 183 12 5 марта
Энкорат хроно San Pharma таблетки с пролонг. высвобожд., 300 мг, 10 шт., стрипы (3) 93,33 98,1 5 25 февраля
таблетки с пролонг. высвобожд., 300 мг, 10 шт., стрипы (3) 155,55 163,4 5 25 февраля
Источник: ГРЛС

Елена Калиновская
pharmvestnik

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15 марта, 2022 | Просмотров: 120