В ФТС сообщили о первоочередном порядке прохождения лекарств на таможне

В ФТС сообщили, что ввели для товаров первой необходимости первоочередной порядок прохождения таможенного контроля. В частности, новые правила распространяются на лекарства, вакцины и средства дезинфекции.

Товарам первой необходимости обеспечили первоочередной порядок прохождения таможенного контроля. К ним относятся продукты питания, а также лекарства, вакцины и средства дезинфекции, сообщили в Федеральной таможенной службе. Отмечается, что ФТС сейчас перешла на усиленный режим работы, чтобы минимизировать негативные последствия санкций.

«Основные усилия таможенных органов сосредоточены на ускоренном насыщении российского внутреннего рынка товарами первой необходимости — продовольствием, медицинскими препаратами, технологическим и промышленным оборудованием. <…> Эти меры позволили ускорить прохождение грузов через границу без снижения эффективности контроля. В результате средний срок выпуска «безрисковой» товарной партии составляет порядка 52 минут, экспортной товарной партии — 27 минут», — отмечается на сайте службы.

В ФТС добавили, что российские таможенники ведут активную работу с иностранными таможенными администрациями для наращивания поставок товаров из Ирана, Азербайджана и Турции железнодорожным и морским транспортом. В приоритетах укрепление взаимодействия с Китаем, а также развитие сотрудничества с ОАЭ и другими странами, не присоединившимися к санкциям.

4 марта Госдума внесла изменения в ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. 8 марта пакет мер по поддержке фармотрасли был подписан президентом. К нововведениям относятся возможное создание реестра единых поставщиков, не вводивших санкции против России, и включение изменения курса валют в критерии при установке цен на ЖНВЛП.

Артем Косенок

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