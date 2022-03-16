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Росстат сообщил о росте цен на лекарства в феврале на 1%

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в феврале на 1%. Стоимость препаратов из перечня ЖНВЛП увеличилась на 0,6%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в январе.

Цены на лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,6%. Сильнее всего подорожали:

  • гриппферон — на 4,3%;
  • умифеновир (арбидол) — на 2,7%;
  • осельтамивир — на 2,1%;
  • амоксициллин с клавулановой кислотой — на 1,8%;
  • дротаверин — на 1,4%;
  • ингавирин, фосфоглив — на 1,3%;
  • амброксол, аскорбиновая и ацетилсалициловая кислоту (аспирин отечественный), парацетамол, глицин, перекись водорода, панкреатин, смекту, ксарелто, фуросемид, натрия хлорид, ксилометазолин (галазолин), омепразол, винпоцетин, азитромицин, ибупрофен — на 0,1—0,7%.

В то же время стали дешевле:

  • эналаприл — на 2,0%;
  • цефтриаксон, эуфиллин, ацетилцистеин (АЦЦ), супрастин, колекальциферол (витамин Д3) — на 0,2—0,6%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали в среднем дороже на 1,0%:

  • ренгалин — на 4,4%;
  • эргоферон — на 3,5%;
  • мирамистин, корвалол, метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, активированный уголь, троксерутин, поливитамины, магне В6, йод, валидол — на 1,1—1,8%;
  • левомеколь, энтеросгель, алмагель, эссенциале форте Н, нимесулид, цитрамон, кеторол экспресс, таурин, метилурацил, валерианы экстракт, нафазолин, флуоцинолона ацетонид, мидокалм, аципол, синупрет, канефрон, комбинированные анальгетики — на 0,4—0,9%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

  • бинты — на 1,6%;
  • термометры медицинские электронные стандартные — на 0,7%;
  • аппараты для измерения артериального давления — на 0,6%;
  • корригирующие очки, шприцы одноразовые, вата отечественная — на 0,5%;
  • термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,4%.

Артем Косенок
pharmvestnik

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15 марта, 2022 | Просмотров: 87