Росстат сообщил о росте цен на лекарства в феврале на 1%. Стоимость препаратов из перечня ЖНВЛП увеличилась на 0,6%.
Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в январе.
Цены на лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,6%. Сильнее всего подорожали:
- гриппферон — на 4,3%;
- умифеновир (арбидол) — на 2,7%;
- осельтамивир — на 2,1%;
- амоксициллин с клавулановой кислотой — на 1,8%;
- дротаверин — на 1,4%;
- ингавирин, фосфоглив — на 1,3%;
- амброксол, аскорбиновая и ацетилсалициловая кислоту (аспирин отечественный), парацетамол, глицин, перекись водорода, панкреатин, смекту, ксарелто, фуросемид, натрия хлорид, ксилометазолин (галазолин), омепразол, винпоцетин, азитромицин, ибупрофен — на 0,1—0,7%.
В то же время стали дешевле:
- эналаприл — на 2,0%;
- цефтриаксон, эуфиллин, ацетилцистеин (АЦЦ), супрастин, колекальциферол (витамин Д3) — на 0,2—0,6%.
Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали в среднем дороже на 1,0%:
- ренгалин — на 4,4%;
- эргоферон — на 3,5%;
- мирамистин, корвалол, метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, активированный уголь, троксерутин, поливитамины, магне В6, йод, валидол — на 1,1—1,8%;
- левомеколь, энтеросгель, алмагель, эссенциале форте Н, нимесулид, цитрамон, кеторол экспресс, таурин, метилурацил, валерианы экстракт, нафазолин, флуоцинолона ацетонид, мидокалм, аципол, синупрет, канефрон, комбинированные анальгетики — на 0,4—0,9%.
Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:
- бинты — на 1,6%;
- термометры медицинские электронные стандартные — на 0,7%;
- аппараты для измерения артериального давления — на 0,6%;
- корригирующие очки, шприцы одноразовые, вата отечественная — на 0,5%;
- термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,4%.
Артем Косенок
pharmvestnik