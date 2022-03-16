Росстат сообщил о росте цен на лекарства в феврале на 1%

Росстат сообщил о росте цен на лекарства в феврале на 1%. Стоимость препаратов из перечня ЖНВЛП увеличилась на 0,6%.

Росстат опубликовал отчет об индексе потребительских цен в январе.

Цены на лекарства, относящиеся к ЖНВЛП, в среднем выросли на 0,6%. Сильнее всего подорожали:

гриппферон — на 4,3%;

умифеновир (арбидол) — на 2,7%;

осельтамивир — на 2,1%;

амоксициллин с клавулановой кислотой — на 1,8%;

дротаверин — на 1,4%;

ингавирин, фосфоглив — на 1,3%;

амброксол, аскорбиновая и ацетилсалициловая кислоту (аспирин отечественный), парацетамол, глицин, перекись водорода, панкреатин, смекту, ксарелто, фуросемид, натрия хлорид, ксилометазолин (галазолин), омепразол, винпоцетин, азитромицин, ибупрофен — на 0,1—0,7%.

В то же время стали дешевле:

эналаприл — на 2,0%;

цефтриаксон, эуфиллин, ацетилцистеин (АЦЦ), супрастин, колекальциферол (витамин Д3) — на 0,2—0,6%.

Лекарственные препараты, не относящиеся к ЖНВЛП, стали в среднем дороже на 1,0%:

ренгалин — на 4,4%;

эргоферон — на 3,5%;

мирамистин, корвалол, метамизол натрия (анальгин отечественный), сульфацетамид, активированный уголь, троксерутин, поливитамины, магне В6, йод, валидол — на 1,1—1,8%;

левомеколь, энтеросгель, алмагель, эссенциале форте Н, нимесулид, цитрамон, кеторол экспресс, таурин, метилурацил, валерианы экстракт, нафазолин, флуоцинолона ацетонид, мидокалм, аципол, синупрет, канефрон, комбинированные анальгетики — на 0,4—0,9%.

Среди медицинских товаров и перевязочных материалов подорожали:

бинты — на 1,6%;

термометры медицинские электронные стандартные — на 0,7%;

аппараты для измерения артериального давления — на 0,6%;

корригирующие очки, шприцы одноразовые, вата отечественная — на 0,5%;

термометры медицинские безртутные (галинстановые) — на 0,4%.

Артем Косенок

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