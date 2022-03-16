Pfizer сообщила об изменениях в работе на российском рынке

Pfizer заявила, что продолжит поставлять препараты в Россию. При этом компания прекратит испытания и набор пациентов для них в стране, а также прекратит инвестировать в производственные мощности.

Компания Pfizer заявила, что будет продолжать поставлять лекарственные средства в Россию. Позиция производителя опубликована на его официальном сайте.

«Международное сообщество ввело беспрецедентные санкции в отношении России. Как и во всех предыдущих случаях, по гуманитарным соображениям из-под этих санкций были исключены лекарства. Добровольная приостановка поставок наших лекарств в Россию будет прямым нарушением нашего основополагающего принципа первостепенного внимания к пациентам. Прекращение доставки лекарств, в том числе для лечения рака или сердечно-сосудистых заболеваний, приведет к страданиям пациентов и потенциальной гибели людей, особенно детей и пожилых», — сообщает компания.

В то же время Pfizer отмечает, что изменит подход к ведению бизнеса в России. Компания больше не будет инициировать новые клинические испытания в стране и прекратит набор новых пациентов в текущие исследования. С помощью FDA и других регуляторов компания перенесет все текущие исследования на площадки вне России. Тем не менее компания продолжит предоставлять пациентам, уже включенным в клинические испытания, необходимые препараты.

Также Pfizer свернет запланированные инвестиции совместно с местными поставщиками, предназначенные для наращивания производственных мощностей в стране. При этом производитель отмечает, что «не владеет и не управляет никакими производственными площадками в России».

Кроме того, Pfizer передаст всю прибыль своего российского филиала на цели, связанные с оказанием «непосредственной гуманитарной помощи» народу Украины.

Николай Соколов

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