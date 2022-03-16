Инвестор из КНР планирует наладить в Крыму выпуск препаратов от COVID-19

Создатель клиники традиционной китайской медицины из КНР намерен наладить в Крыму выпуск биофармацевтических продуктов для лечения пневмонии коронавирусной инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе Корпорации развития Республики Крым.

«Инвестор планирует организовать в нашем регионе Евро-Азиатский научно-технологический индустриальный парк и наладить выпуск биофармацевтических продуктов на основе китайских трав для лечения пневмонии новой коронавирусной инфекции», – заявил по итогам встречи с потенциальным инвестором первый замминистра экономического развития Крыма Анушаван Агаджанян.

Минэкономразвития Крыма определит приемлемую для реализации инвестпроекта площадку. Предложения сформирует руководство корпорации развития республики.

В Крыму ранее начали производить экспресс-тесты по выявлению коронавируса.

gxpnews