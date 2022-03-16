«Серые» препараты и «серые» косметологи

В 2021 году косметологический рынок России восстановился по сравнению с 2020 годом. Одновременно начал восстанавливаться и «серый» рынок, уменьшившийся в 2020 году из-за логистических ограничений, вызванных пандемией. Аналитическое бюро GxP News провело очередное исследование косметологического рынка России и приводит данные о «сером» рынке как препаратов, так и специалистов.

В 2021 году одним из ключевых трендов в косметологии стало возвращение традиционной сезонности, характеризующейся максимальной востребованностью косметологических инъекционных процедур в весенний и осенний периоды. Оживился и «серый» рынок: все формы «серого» сегмента косметологических инъекционных продуктов, даже те, что почти сошли на нет в первый год пандемии, были снова зафиксированы в 2021 году. Если в 2020 году логистические ограничения, вызванные пандемией, привели к сокращению ввоза незарегистрированных в России косметологических препаратов и медицинских изделий, то в 2021 году обращение таких продуктов возобновилось. В 2021 году, по данным исследования GxP News, доля «серых» препаратов в сегменте биоревитализантов в натуральном выражении составила 19,2% от общего объема рынка этих препаратов (это больше, чем в 2020 г. – тогда доля «серых» препаратов составляла 16,5%, но существенно меньше, чем в 2019 году, когда доля серых биоревитализантов составляла 38,4%). Если говорить о филлерах, то доля «серых» препаратов составила в 2021 году 9,9% от общего объема рынка в натуральном выражении (3,2% в 2020 году и 29,3% – в 2019 году). В сегменте ботулотоксинов доля «серых» препаратов самая низкая, но в 2021 году она была выше, чем в 2019 году: в 2021 году на «серые» ботулотоксины пришлось 7% (4,7% в 2020 году и 5,5% в 2019 году).

В стоимостном выражении в 2021 году незарегистрированные препараты составили: биоревитализанты — 12,2% филлеры — 5,2% и ботулотоксины — 3,8%.

В 2021 году Минтруда утвердило профессиональный стандарт «Врач-косметолог». Приказ № 2н от 13.01.2021 вступил в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 1 сентября 2027 года. В документе указано, что врач-косметолог должен иметь диплом по специальности «Лечебное дело» или «Педиатрия», пройти подготовку в интернатуре или ординатуре по «Дерматовенерологии» и дополнительную переподготовку по специальности «Косметология».

Документ направлен на решение актуальной проблемы соблюдения необходимого уровня подготовки косметологов. Всего в 2021 году в России было задействовано почти 37 тысяч специалистов, оказывающих услуги инъекционной косметологии. Получается, что только 80% от всех специалистов декларативно заявили, что имеют необходимую подготовку — специальное образование по профилю дерматовенерология и/или косметология, и/или дополнительную переподготовку по косметологии. Реальная доля таких специалистов может быть еще ниже. Таким образом, как минимум 20% от общего числа специалистов в области инъекционной косметологии, или 7,5 тысяч косметологов, работают, не обладая необходимой профессиональной подготовкой и формируют «серый» сегмент рынка косметологических услуг.

Ситуация с подготовкой специалистов неоднородна по регионам. Больше всего косметологов, обладающих квалификаций, соответствующей требованиям Минздрава, в Москве (6 тысяч человек), Приволжском (6 тысяч), Южном (2,9 тысячи) и Уральском (2,9 тысячи) федеральных округах. Наибольшая доля специалистов, не удовлетворяющих требованиям Минздрава, работает в малонаселенных федеральных округах – Северо-Кавказском (2,1 тысячи «нелегальных» косметологов) и Дальневосточном федеральных округах (1,1 тысячи).

Методология телефонный опрос (CATI)

1200 респондентов

дополнительная валидация данных по базе импорта Федеральной таможенной службы, вводу препаратов в обращение Росздравнадзора, опросу экспертов (представителей производителей и дистрибьюторов)

доверительный интервал исследования («статистическая погрешность») по основным показателям в разрезе Российской Федерации находится в пределах 2,7%

Методология преемственна с исследованиями 2019-2020 годов Закрытие вариантов ответов «другое» позволило выявить новые препараты на рынке – в 2021 году в сегментах филлеров и биоревитализантов было обнаружено более 30 новых брендов, большая часть из которых «серые».

gxpnews