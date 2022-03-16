Росздравнадзор: отказов в поставках импортных медизделий не зафиксировано

Росздравнадзор не зафиксировал отказов поставщиков медицинских изделий, в том числе импортного производства, в отгрузке продукции в Россию. Ведомство с 13 марта 2022 года начало сбор сведений об остатках импортных медизделий на складах дистрибьюторов для наполнения заработавшей с 1 марта ведомственной системы мониторинга медизделий в РФ. Росздравнадзор не зафиксировал отказов поставщиков медицинских изделий, в том числе импортного производства, в отгрузке продукции в Россию. Ведомство с 13 марта 2022 года начало сбор сведений об остатках импортных медизделий на складах дистрибьюторов для наполнения заработавшей с 1 марта ведомственной системы мониторинга медизделий в РФ.

Как уточнили в ведомстве, медизделия, являясь социально значимыми товарами, не входят в санкционные списки, а потому не подвергаются ограничениям на ввоз в РФ.

«Сбор сведений об остатках медицинских изделий импортного производства проводится в рамках текущей работы по мониторингу безопасности медицинских изделий с целью сопоставления полученных данных с информацией, вводимой лицами, осуществляющими ввоз на территорию РФ медицинских изделий, на основании приказа Росздравнадзора от 25 ноября 2021 года №11020, как один из способов верификации части создаваемой электронной системы мониторинга обращения медицинских изделий», – сообщили Vademecum в Росздравнадзоре.

Правительство РФ с 8 марта 2022 года ввело временный запрет на вывоз из страны импортных медицинских изделий, произведенных и ввезенных с территории иностранных государств, принявших решение ввести в отношении РФ «ограничительные меры экономического характера». Под ограничение попадают все профильные изделия, включая те, которые были помещены под таможенные процедуры до начала действия постановления. Запрет не коснется транзита медоборудования при международных перевозках, гуманитарной помощи, а также вывоза изделий физическими лицами для личного использования.

Параллельно с 1 марта 2022 года заработала ведомственная система мониторинга медизделий в РФ. Согласно приказу Росздравнадзора №11020 от 25 ноября 2021 года, теперь участники рынка обязаны вносить информацию о произведенных и ввезенных в страну медизделиях в АИС ведомства в течение 15 рабочих дней с даты выпуска в оборот МИ или присвоения ему маркировки или идентификационного номера в случае производителя и в течение аналогичного срока с момента выпуска из-под таможенной процедуры для импортера.

В систему необходимо загрузить данные о производстве, включая номер, серию, идентификационный номер, сведения о регудостоверении, составе, комплектности, принадлежности, количестве МИ в партии или штуках, а также дату производства, срок годности, номер и дату универсального передаточного документа. Для импортеров, помимо этих данных, понадобится регистрационный номер таможенной декларации на товары и дата ее регистрации.

Фото: ul.com

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