Минпромторг продлит срок экспериментов по маркировке

Минпромторг планирует продлить сроки экспериментов по маркировке БАД, антисептиков, медицинских изделий и прочих видов товаров. Включать в них новые товарные позиции пока не планируется. Отменять уже действующие правила нецелесообразно, считают в министерстве.

Минпромторг планирует продлить сроки уже начавшихся экспериментов по маркировке. К таким товарам относятся БАД, антисептики, медицинские изделия и прочие. Об этом заявила на «круглом столе» Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству руководитель Департамента системы цифровой маркировки и легализации оборота продукции Минпромторга Екатерина Приезжева.

«В отношении новых товарных позиций решения о проведении экспериментов по их маркировке пока не рассматриваются. Несмотря на то, что нормативные акты о запуске таких экспериментов у нас уже готовы, но тем не менее решения о сроках проведении таких экспериментов сегодня не рассматриваются и будут приниматься впоследствии с учетом экономической обстановки в каждой отдельной отрасли», — сказала она (цитата по ТАСС).

Уже принятые решения по проведению обязательной маркировки министерство менять не планирует, поскольку это нецелесообразно, отметила Приезжева. «Все участники, по которым обязательные требования вступили в силу, понесли капитальные инвестиционные затраты, завершили внедрение обязательной маркировки по всем группам товаров. <…> Отмена вступивших в силу требований приведет также к сокращению принятого под задачи маркировки штата сотрудников и девальвации понесенных отраслями инвестиций», — подчеркнула Приезжева.

В начале марта Минпромторг предложил начать обязательную маркировку российских биологически активных добавок с 1 октября 2022 года. На импортные товары это правило будет распространяться с 1 ноября.

Также ранее РБК со ссылкой на свои источники из разных сфер потребительского рынка сообщил, что правительство рассматривает возможность приостановки маркировки товаров. Собеседник издания в аппарате правительства подтвердил, что такой вопрос рассматривается, но окончательное решение, по его словам, не принято. Позднее в Минпромторге заявили, что не рассматривают вопрос о приостановке маркировки товаров. По мнению ведомства, в этом нет необходимости, так как процедура за эти годы хорошо себя зарекомендовала.

Ринат Васбеев

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