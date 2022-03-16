Минэкономразвития намерено отменить пошлины на ввоз медикаментов

В Минэкономразвитии предложили отменить пошлину на ввоз ряда товаров, в том числе медикаментов. С такой инициативой ведомство намерено обратиться в ЕЭК. Также премьер-министр заявил, что медицинские изделия должны быть доступны для медучреждений вне зависимости от изменения их стоимости.

В Минэкономразвитии заявили, что обратятся в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК) с инициативой об отмене пошлин на ввоз ряда товаров. В их числе и медикаменты, рассказал глава ведомства Максим Решетников. По его словам, задача Минэкономразвития в текущих условиях — максимально создать условия для бизнеса и сохранить гибкость ценообразования.

«В условиях финансовой нестабильности ответ правительства заключается в максимальной гибкости работы экономики и снятии всех ограничений. <…> Принято решение обратиться в Евразийскую комиссию с инициативой об отмене пошлин на продовольственные товары, медикаменты, продукцию для фармацевтики, сельского хозяйства», — сообщил министр.

На совещании с правительством премьер Михаил Мишустин заявил, что медицинские изделия должны быть доступны для медучреждений вне зависимости от изменения их стоимости.

«В любой ситуации у врачей должно быть все необходимое для помощи пациентам. Речь идет в том числе о медицинских изделиях, которые могут подрожать из-за последствий ограничительных мер. Но и в таком случае они должны оставаться доступными для наших больниц и поликлиник», — отметил премьер.

Ранее 4 марта Госдума во всех трех чтениях приняла ряд законодательных актов, касающихся лекобеспечения. В частности, изменение курса валют было включено в критерии при установке предельных цен на ЖНВЛП. Также документом предусмотрено создание реестра единственных поставщиков лекарственных препаратов и медизделий, не имеющих российских аналогов. 8 марта пакет мер был подписан президентом.

10 марта правительство внесло в Госдуму законопроекты о регулировании допуска иностранных лекарств на российский рынок и расширении возможностей инвесторов в рамках специальных инвестиционных контрактов формата 1.0 (СПИК 1.0).

Фото: government.ru

Артем Косенок

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