Минздрав повысил цены на противосудорожный препарат Минэкономразвития намерено отменить пошлины на ввоз медикаментов » Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку рисдиплама и селуметиниба Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов «Эврисди» (МНН рисдиплам) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) для лечения подопечных фонда «Круг добра» со спинальной мышечной атрофией и нейрофиброматозом 1-го типа. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед. руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок 1 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 900,00 333 082,85 299 774 565,00 18.03.2022 2 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 900,00 333 082,85 299 774 565,00 18.03.2022 3 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 866,00 333 082,85 288 449 748,10 18.03.2022 4 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 890,00 333 082,85 296 443 736,50 18.03.2022 5 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 892,00 333 082,85 297 109 902,20 18.03.2022 6 Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г 1 126,00 333 082,85 375 051 289,10 28.03.2022 7 Селуметиниб, капсулы, 25 мг 14 520,00 16 747,50 243 173 700,00 21.03.2022 Елена Сидорова

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