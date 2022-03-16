Центр лекобеспечения объявил аукционы на поставку рисдиплама и селуметиниба

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил аукционы на поставку препаратов «Эврисди» (МНН рисдиплам) и «Коселуго» (МНН селуметиниб) для лечения подопечных фонда «Круг добра» со спинальной мышечной атрофией и нейрофиброматозом 1-го типа.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед. руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|900,00
|333 082,85
|299 774 565,00
|18.03.2022
|2
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|900,00
|333 082,85
|299 774 565,00
|18.03.2022
|3
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|866,00
|333 082,85
|288 449 748,10
|18.03.2022
|4
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|890,00
|333 082,85
|296 443 736,50
|18.03.2022
|5
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|892,00
|333 082,85
|297 109 902,20
|18.03.2022
|6
|Рисдиплам, порошок для приготовления раствора для приема внутрь 0,75 мг/мл, 2 г
|1 126,00
|333 082,85
|375 051 289,10
|28.03.2022
|7
|Селуметиниб, капсулы, 25 мг
|14 520,00
|16 747,50
|243 173 700,00
|21.03.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik